Χανιά: Με Αναστόπουλο στον πάγκο για τα πλέι άουτ

Στην κάλυψη του κενού στον πάγκο της ομάδας προχώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ Χανιά
, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Νίκου Αναστόπουλου
. Ο εμβληματικός Έλληνας τεχνικός καλείται να βγάλει τα «κάστανα από τη φωτιά» και να οδηγήσει την κρητική ομάδα στη σωτηρία, μέσω της ψυχοφθόρου διαδικασίας των playouts της Super League 2.
Αλλαγή σκυτάλης και η επιστροφή του «αλενατόρε»
Η ομάδα των Χανίων αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, λύνοντας τη συνεργασία της με τον Σέφκι Κούκι. Στη θέση του έρχεται ένας από τους πιο μπαρουτοκαπνισμένους προπονητές των ελληνικών γηπέδων.
Ο Νίκος Αναστόπουλος επιστρέφει στη δράση μετά από περίπου 2,5 χρόνια απουσίας. Ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Καλαμάτα, όπου η τρίτη του θητεία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Πλέον, πιάνει λιμάνι στα Χανιά, φέρνοντας μαζί του την εμπειρία και το πάθος που τον διακρίνει με στόχο την παραμονή της ομάδας στη Super League 2 μέσω των playouts.
Με το «καλημέρα», ο Νίκος Αναστόπουλος φρόντισε να στείλει μήνυμα ενότητας προς τον κόσμο και τον οργανισμό των Χανίων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όλοι μαζί μπορούμε!»