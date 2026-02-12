Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Γιασικεβίτσιους για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: Πάντα είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω
Γιασικεβίτσιους για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: Πάντα είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω
Ο προπονητής της Φενέρ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σχολίασε το παιχνίδι της Παρασκευής με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (21:15) στο Telekom Center Athens την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε αγώνα της 28ης ημέρας της Euroleague.
O Λιθουανός τεχνικός που υπήρξε παίκτης του Παναθηναϊκού δήλωσε ενθουσιασμένος που επιστρέφει στην Αθήνα και σχολίασε το παιχνίδι.
Οι δηλώσεις του Σάρας
«Όπως πάντα, είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ. Την ίδια ώρα, μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με διπλάσια ενέργεια εντός έδρας και θα είναι σημαντικό να ελέγξουμε τις αποφάσεις μας.
Δεν το κάναμε καλά στον πρώτο γύρο. Πρέπει να διαχειριστούμε την ατμόσφαιρα, να προσπαθήσουμε να έχουμε υπομονή, να κάνουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε πως θα υπάρξουν πολλές δύσκολες στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».
O Λιθουανός τεχνικός που υπήρξε παίκτης του Παναθηναϊκού δήλωσε ενθουσιασμένος που επιστρέφει στην Αθήνα και σχολίασε το παιχνίδι.
Οι δηλώσεις του Σάρας
«Όπως πάντα, είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ. Την ίδια ώρα, μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με διπλάσια ενέργεια εντός έδρας και θα είναι σημαντικό να ελέγξουμε τις αποφάσεις μας.
Δεν το κάναμε καλά στον πρώτο γύρο. Πρέπει να διαχειριστούμε την ατμόσφαιρα, να προσπαθήσουμε να έχουμε υπομονή, να κάνουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε πως θα υπάρξουν πολλές δύσκολες στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα