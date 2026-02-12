Γιασικεβίτσιους για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: Πάντα είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω
SPORTS
Σαρούνας Γιασικεβίτσιους Παναθηναϊκός Φενέρ Euroleague

Γιασικεβίτσιους για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: Πάντα είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω

Ο προπονητής της Φενέρ Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σχολίασε το παιχνίδι της Παρασκευής με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (21:15) στο Telekom Center Athens την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε αγώνα της 28ης ημέρας της Euroleague. 

O Λιθουανός τεχνικός που υπήρξε παίκτης του Παναθηναϊκού δήλωσε ενθουσιασμένος που επιστρέφει στην Αθήνα και σχολίασε το παιχνίδι.


«Όπως πάντα, είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ. Την ίδια ώρα, μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με διπλάσια ενέργεια εντός έδρας και θα είναι σημαντικό να ελέγξουμε τις αποφάσεις μας.

Δεν το κάναμε καλά στον πρώτο γύρο. Πρέπει να διαχειριστούμε την ατμόσφαιρα, να προσπαθήσουμε να έχουμε υπομονή, να κάνουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε πως θα υπάρξουν πολλές δύσκολες στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού».

