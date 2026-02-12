Παναθηναϊκός: Ντρίμπλα Αταμάν για Χέιζ Ντέιβις και ειδική αναφορά στον Ναν
Παναθηναϊκός: Ντρίμπλα Αταμάν για Χέιζ Ντέιβις και ειδική αναφορά στον Ναν
Στον Κέντρικ Ναν και στην ετοιμότητα του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, στάθηκε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του στη Media Day, αποφεύγοντας να πει οτιδήποτε για τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις
O Παναθηναϊκός υποδέχεται στο μεγάλο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague τη Φενερμπαχτσέ, έχοντας όμως μετά από έναν μήνα και τον Κέντρικ Ναν στη διάθεση του, με τον Έργκιν Αταμάν να αναφέρεται στην κατάσταση του Αμερικανού, να ευχαριστεί όλους του συλλόγους για τα συλλυπητήρια που του έστειλαν για τον θάνατο της μητέρας του, αλλά να αποφεύγει να πει οτιδήποτε για τη μεταγραφή του Χέιζ Ντέιβις.
Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
Για τη μεταγραφή του Χέιζ – Ντέιβις στον Παναθηναϊκό: «Λυπάμαι αλλά τώρα σκέφτομαι μόνο τη Φενερμπαχτσέ. Δεν σκέφτομαι καμία μεταγραφή. Είμαι συγκεντρωμένος μόνο στο παιχνίδι».
Για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε και τον Ναν: «Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στους ανθρώπους που μου έστειλαν μήνυμα για τη μητέρα μου. Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στη δουλειά. Έλειπα δύο ημέρες, αλλά έχω ένα επιτελείο που δουλεύει μαζί. Ο Σερέλης μου είπε ότι έγινε καλή δουλειά.
Όλοι συμμετείχαν εκτός του Σαμοντούροφ που τραυματίστηκε στην προπόνηση. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, παρόλο που τους κερδίσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα βρουν τρόπο να νικήσουν το παιχνίδι. Είμαστε επαγγελματίες. Φυσικά είμαι κουρασμένος, αλλά σήμερα θα ξεκουραστώ και αύριο θα είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Έχω εκπληκτικό επιτελείο.
Για 3-4 εβδομάδες παίζαμε χωρίς σέντερ. Χάσαμε παιχνίδια από ομάδες που δεν είναι σε καλή θέση στη βαθμολογία, αλλά παίζαμε χωρίς τον Ναν. Ένας παίκτης που είναι καλύτερος σκόρερ και MVP είναι πολύ σημαντικός στο σύστημα. Αύριο θα είμαστε στο 100% και θα παλέψουμε για να νικήσουμε.
Ο Κέντρικ Ναν είναι 100% έτοιμος. Έχει χάσει παιχνίδια, αλλά είναι έμπειρος και πιστεύω ότι μπορεί να παίξει 25-30 λεπτά. Στα τρία χρόνια που δουλεύω εδώ παίρνω αγάπη από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Τώρα παλεύουμε για να τον κρατήσουμε σε υψηλή θέση στην Ευρωλίγκα»,
