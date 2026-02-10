Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Μέσα Μάγκνουσον και Λοντίγκιν για την ομάδα του Παπαδόπουλου, επέστρεψε ο Νους για τους φιλοξενούμενους
ΟΦΗ Λεβαδειακός Κύπελλο ποδοσφαίρου

Επιστροφές για τους δύο μονομάχους του μεγάλου ημιτελικού, όπου κατεβαίνουν πάνοπλοι για το ραντεβού με την ιστορία τους

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για Λεβαδειακό και ΟΦΗ αφού έχουν φτάσει μια ανάσα από την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Για τον γηπεδούχο Λεβαδειακό είναι η πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια που διεκδικεί την πρόκρισή του, ενώ οι Κρητικοί διεκδικούν την δεύτερη συνεχόμενη πρόκρισή τους στον τελικό.

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος υπολογίζει εκ νέου στον Μάγκνουσον και στον Λοντίγκιν που εξέτισαν τις ποινές τους. Εκτός παραμένει ο Λαγιούς, όπως και ο Συμελίδης που ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Φίλων, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Για τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης, έμαθε ευχάριστα νέα τα οποία ήταν η επιστροφή του Νους, ο οποίος εξέτισε την ποινή καρτών που κουβαλούσε, ενώ εκτός θα μείνουν οι Νέιρα και Καραχάλιος.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Γκονθάλεθ, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Χνάρης, Σαλσίδο, Φούντας, Νους, Σενγκέλια, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Ισέκα

