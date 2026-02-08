Χιμένεθ: «Είχαμε τις ευκαιρίες για τη νίκη, η ισοπαλία στο γήπεδό μας δεν είναι ικανοποιητική»

Ο Μανόλο Χιμένεθ
εμφανίστηκε με ανάμικτα συναισθήματα μετά το στείρο 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη
και τον ΠΑΟΚ
. Μιλώντας στην κάμερα της NOVA, ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» εξήρε το πάθος των παικτών του, ωστόσο κατέστησε σαφές πως το αποτέλεσμα δεν συνάδει με τις φιλοδοξίες της ομάδας εντός έδρας.
«Δικαιούμασταν κάτι παραπάνω»
Ο Ισπανός προπονητής στάθηκε στην ποιότητα του αντιπάλου, αλλά και στις στιγμές που η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πάρει το ματς.
«Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ήρθε να αγωνιστεί ως πρωτοπόρος. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ πως είχαμε τις ευκαιρίες μας να πάρουμε τη νίκη, με πιο χαρακτηριστική την κεφαλιά του Φαμπιάνο. Είναι δεδομένο ότι η ομάδα τα έδωσε όλα στο γήπεδο, όμως για εμένα η ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά αποκτήματα που αγωνίστηκαν απόψε, έχουν κάνει ελάχιστες προπονήσεις μαζί μας. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα βασίζεται σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και εμείς είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να βγάλουν το 100% του εαυτού τους», είπε αναλυτικά.