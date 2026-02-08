Με ηγέτη τον Τσιτσιπά η Ελλάδα 3-1 το Μεξικό στο Davis Cup, βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες με 6-1, 7-5 και η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκριση στο World Group 1 του Davis Cup
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «σφράγισε» τη νίκη της εθνικής ομάδς επί του Μεξικού, στον αγώνα για τα play-offs του World Group 1 του Davis Cup, που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Tae Kwon Do.
Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας επικράτησε του Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες με 6-1, 7-5 και διαμόρφωσε το 3-1 υπέρ της ελληνικής ομάδας, η οποία εξασφάλισε την πρόκριση στο World Group 1.
Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι Ελλάδα-Μεξικό ξεκίνησε χθες (7/2), με την ήττα του Στέφανου Σακελλαρίδη από τον Πασέκο Μέντες.
Ο Τσιτσιπάς νίκησε στη συνέχεια τον Αλαν Μαγκαντάν και σήμερα, στο πιο καθοριστικό -όπως αποδείχθηκε- παιχνίδι, οι Τσιτσιπάς/Σακελλαρίδης επικράτησαν στο διπλό των Πασέκο Μέντες/Μανταγκάν, πριν «κλείσει» τον αγώνα ο «Στεφ».
