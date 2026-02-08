Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 60μ εμπόδια από την Μπακογιάννη, βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε στα 60 μ. των γυναικών η 17χρονη Αποστολία Αντωνάτου.Η γεννημένη τον Δεκέμβριο του 2008 αθλήτρια του Ανδρέα Λιναρδάτου, αναδείχθηκε νικήτρια με χρόνο 7.38, επίδοση που ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ της Κατερίνας Θάνου (11 Φεβρουαρίου 1994) στην κατηγορία Κ20, ενώ παράλληλα βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ (7.42 από την ημερίδα του Ιανουαρίου).Η νεαρή αθλήτρια μετακόμισε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά, προκειμένου να αφοσιωθεί στην προπόνησή της, μια απόφαση που μέχρι στιγμής τη δικαιώνει. Θα δώσει το «παρών» και στις υπόλοιπες διοργανώσεις της σεζόν, όπου προσδοκά ακόμη καλύτερους χρόνους.«Έφυγα πολύ καλά σήμερα και κατάφερα να πετύχω μια σπουδαία επίδοση. Είμαι χαρούμενη με αυτόν τον χρόνο και περιμένω μέχρι το τέλος της περιόδου ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Οι συνθήκες στην Κεφαλονιά δεν ήταν καλές, γι’ αυτό με την οικογένειά μου πήραμε την απόφαση να μετακομίσω στην Αθήνα και να συνεχίσω εδώ το σχολείο», δήλωσε η Αντωνάτου.Δεύτερη στην κούρσα ήταν η Σοφία Καμπερίδου με 7.41, επίδοση που ισοφαρίζει το ατομικό της ρεκόρ, ενώ τρίτη τερμάτισε η Αλίνα Ντρούτμαν (Ισραήλ) με 7.51.