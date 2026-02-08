Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 60μ εμπόδια από την Μπακογιάννη, βίντεο

Τα 60 μ. εμπ. ήταν το αγώνισμα με το οποίο άνοιξε το πρόγραμμα της ημερίδας κλειστού στίβου στην Παιανία. Η 17χρονη Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 και η Σοφία Ιωσηφίδου ξεχώρισε λίγο αργότερα πετυχαίνοντας σπουδαία επίδοση στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών.
Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου εκμεταλλεύτηκε τη γρήγορη πίστα, την καλή της κατάσταση και το συναγωνισμό με τις υπόλοιπες αθλήτριες και τερμάτισε σε 8.18 πετυχαίνοντας τη δεύτερη επίδοση της καριέρας της, πίσω από το 8.14 που είναι το ρεκόρ της. Η αθλήτρια με τη σημερινή της παρουσία βάζει υποψηφιότητα για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν της Πολωνίας.
Η Κύπρια Δάφνη Γεωργίου ήταν δεύτερη με 8.29 και η Σοφία Καμπερίδου τρίτη, έχασε ωστόσο το ρυθμό της όταν χτύπησε το πρώτο εμπόδιο. Ατομικό ρεκόρ με 8.54 σημείωσε η τέταρτη της κούρσας, Σάρα Αουντί.
Η Δανάη – Θεοδώρα Μπακογιάννη πέτυχε αυτό που είχε δείξει πως είναι σε θέση να κάνει από την πρώτη ημερίδα της χρονιάς και με 8.46 πέτυχε ρεκόρ στην κατηγορία της.
Η νεαρή αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη βελτίωσε το 8.52 στης Νικολέττας Αντωνιάδη από τις 29 Ιανουαρίου του 2022 και έδειξε πως το καλοκαίρι θα είναι σε θέση να διεκδικήσει καλή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.. Δεύτερη με πολύ καλή επίδοση (8.75), ήταν η Χαρά Πλαϊνη και τρίτη η Μαρία Αργυρού με 8.93.
Στα 60 μ. εμπ. των Ανδρών ο Αναστάσης Ηλιόπουλος ήταν νικητής με 7.93 και φετινό ρεκόρ.
Ισοφάρισε το ρεκόρ της Θάνου η Αντωνάτου
Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε στα 60 μ. των γυναικών η 17χρονη Αποστολία Αντωνάτου.
Η γεννημένη τον Δεκέμβριο του 2008 αθλήτρια του Ανδρέα Λιναρδάτου, αναδείχθηκε νικήτρια με χρόνο 7.38, επίδοση που ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ της Κατερίνας Θάνου (11 Φεβρουαρίου 1994) στην κατηγορία Κ20, ενώ παράλληλα βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ (7.42 από την ημερίδα του Ιανουαρίου).
Η νεαρή αθλήτρια μετακόμισε στην Αθήνα από την Κεφαλονιά, προκειμένου να αφοσιωθεί στην προπόνησή της, μια απόφαση που μέχρι στιγμής τη δικαιώνει. Θα δώσει το «παρών» και στις υπόλοιπες διοργανώσεις της σεζόν, όπου προσδοκά ακόμη καλύτερους χρόνους.
«Έφυγα πολύ καλά σήμερα και κατάφερα να πετύχω μια σπουδαία επίδοση. Είμαι χαρούμενη με αυτόν τον χρόνο και περιμένω μέχρι το τέλος της περιόδου ακόμη καλύτερες επιδόσεις. Οι συνθήκες στην Κεφαλονιά δεν ήταν καλές, γι’ αυτό με την οικογένειά μου πήραμε την απόφαση να μετακομίσω στην Αθήνα και να συνεχίσω εδώ το σχολείο», δήλωσε η Αντωνάτου.
Δεύτερη στην κούρσα ήταν η Σοφία Καμπερίδου με 7.41, επίδοση που ισοφαρίζει το ατομικό της ρεκόρ, ενώ τρίτη τερμάτισε η Αλίνα Ντρούτμαν (Ισραήλ) με 7.51.