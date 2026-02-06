Davis Cup: Το πρόγραμμα των αγώνων της μάχης της Ελλάδας με το Μεξικό
Davis Cup: Το πρόγραμμα των αγώνων της μάχης της Ελλάδας με το Μεξικό

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με την παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά το Σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου στο Ολυμπιακό κέντρο Ταεκβοντό  

Davis Cup: Το πρόγραμμα των αγώνων της μάχης της Ελλάδας με το Μεξικό
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η κλήρωση και η συνέντευξη Τύπου για τους αγώνες της Ελλάδας με το Μεξικό για το Davis Cup οι οποίοι θα φιλοξενηθούν το Σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου στο Ολυμπιακό κέντρο Ταεκβοντό. 

Η αρχή θα γίνει το Σάββατο στις 17:00 με τον αγώνα του Στέφανου Σακελλαρίδη με τον Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντες και θα ακολουθήσει το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλαν Μαγκαντάν. 

Την Κυριακή το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 17.00 με διπλό (Σακελλαρίδης/Τσιτσιπάς-Πατσέκο/Ερνάνετς) και θα ακολουθήσουν τα αντίστροφα μονά.

Η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες, θα προκριθεί στο World Group I του Davis Cup.

Για τη σημασία της συνάντησης της Ελληνικής Εθνικής ομάδας με το Μεξικό, μίλησε ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ κ. Θεόδωρος Γκλαβάς

«H συνάντηση πραγματοποιείται σε αυτή την εγκατάσταση, η οποία φιλοξένησε το αγώνισμα του Tae Kwon Do κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Η τοποθεσία αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς εδώ αποβιβάστηκε ο Απόστολος Παύλος το 50 μ.Χ. για να εκφωνήσει το περίφημο κήρυγμά του προς τους Αθηναίους για τον «Άγνωστο Θεό».
Επιπλέον, σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, από το ίδιο σημείο αναχώρησαν ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες για να ανακτήσουν το Χρυσόμαλλο Δέρας από την αρχαία Κολχίδα, που ταυτίζεται γενικά με τη σημερινή Γεωργία, στη Μαύρη Θάλασσα.
Στη μακρά ιστορία του Davis Cup, η Ελλάδα και το Μεξικό συναντώνται για πρώτη φορά. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και στις δύο χώρες από την COSMOTE TV και το αντίστοιχο τηλεοπτικό δίκτυο στο Μεξικό. Παράλληλα, καλούμε όλους τους ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ να έρθουν στο γήπεδο, να στηρίξουν την εθνική μας ομάδα και να παρακολουθήσουν ζωντανά τένις πραγματικά υψηλού επιπέδου. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες!».

