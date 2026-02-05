Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ιταλικό αντάμωμα στο Ρίο: Ο Αντσελότι υποδέχθηκε τον Καναβάρο με τη φανέλα της «Σελεσάο»
Οι δύο θρύλοι, που συνυπήρξαν στην ιστορική Πάρμα της δεκαετίας του '90, συναντήθηκαν στη Βραζιλία σε μια στιγμή γεμάτη αναμνήσεις και δώρα
Μια συνάντηση γεμάτη αναμνήσεις και ιταλικό άρωμα έλαβε χώρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, να υποδέχεται τον παλιό του γνώριμο και άλλοτε «μαθητή» του, Φάμπιο Καναβάρο.
Η συνάντηση των δύο Ιταλών θρύλων έγινε στα γραφεία της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CBF). Ο Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Βραζιλία μαζί με τον Κακά για εμπορικούς σκοπούς, άδραξε την ευκαιρία να επισκεφθεί τον άνθρωπο που τον καθοδήγησε στα πρώτα του μεγάλα βήματα στην Πάρμα (1996-1998).
Ο Κάρλο Αντσελότι, συνοδευόμενος από τον συντονιστή των εθνικών ομάδων της Βραζιλίας, Ροντρίγκο Καετάνο, επεφύλασσε μια θερμή υποδοχή στον πρώην κάτοχο της «Χρυσής Μπάλας» και νυν προπονητή του Ουζμπεκιστάν. Ο «Καρλέτο» χάρισε στον Καναβάρο και στον γιο του, Κρίστιαν, δύο εξατομικευμένες φανέλες της Εθνικής Βραζιλίας (την κλασική κίτρινη και την μπλε), οι οποίες έφεραν στην πλάτη το όνομα του Ιταλού αμυντικού και τον εμβληματικό του αριθμό «5».
Από την Πάρμα στο Ρίο
Η σχέση των δύο ανδρών κρατάει σχεδόν τρεις δεκαετίες, από την εποχή που ο Αντσελότι έχτιζε τη φήμη του στην Πάρμα και ο Καναβάρο αποτελούσε τον «βράχο» της άμυνάς του. Η συνάντησή τους στο Ρίο, πέρα από το επικοινωνιακό κομμάτι, υπογραμμίζει τον σεβασμό ανάμεσα σε δύο προσωπικότητες που έχουν κατακτήσει τα πάντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Ο Καναβάρο, αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Μαρακανά μαζί με τον Κακά, δήλωσε ενθουσιασμένος για τη φιλοξενία, με τις φωτογραφίες των δύο ανδρών να κάνουν γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θυμίζοντας στους φιλάθλους τη χρυσή εποχή του ιταλικού ποδοσφαίρου.
