Μεντιλίμπαρ για τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη: Έχουμε δυσκολευτεί πολύ σ' αυτό το γήπεδο, μας βοήθησε το γρήγορο γκολ
SPORTS
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης

Μεντιλίμπαρ για τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη: Έχουμε δυσκολευτεί πολύ σ' αυτό το γήπεδο, μας βοήθησε το γρήγορο γκολ

Το σχόλιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη

Μεντιλίμπαρ για τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη: Έχουμε δυσκολευτεί πολύ σ' αυτό το γήπεδο, μας βοήθησε το γρήγορο γκολ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 3-0 στην Τρίπολη του Αστέρα και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super Legaue 1. 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τελευταίο σφύριγμα μίλησε στη NOVA για το ματς και την σημασία του γρήγορου γκολ. 


Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ 

«Η αλήθεια είναι πως, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, καθώς στο παρελθόν έχουμε χάσει εδώ. Το γρήγορο γκολ μάς βοήθησε πολύ, το δεύτερο ήρθε στην κατάλληλη στιγμή και με το τρίτο αισθανθήκαμε αρκετά πιο ήρεμοι στη συνέχεια του αγώνα.

Παρότι ανοίξαμε το σκορ πολύ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια παρουσιαστήκαμε πιο σταθεροί, διορθώσαμε τα λάθη μας και γενικά το παιχνίδι εξελίχθηκε με μεγαλύτερη άνεση για εμάς».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης