Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Μεντιλίμπαρ για τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη: Έχουμε δυσκολευτεί πολύ σ' αυτό το γήπεδο, μας βοήθησε το γρήγορο γκολ
Μεντιλίμπαρ για τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη: Έχουμε δυσκολευτεί πολύ σ' αυτό το γήπεδο, μας βοήθησε το γρήγορο γκολ
Το σχόλιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το διπλό του Ολυμπιακού στην Τρίπολη
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 3-0 στην Τρίπολη του Αστέρα και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super Legaue 1.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τελευταίο σφύριγμα μίλησε στη NOVA για το ματς και την σημασία του γρήγορου γκολ.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
«Η αλήθεια είναι πως, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, καθώς στο παρελθόν έχουμε χάσει εδώ. Το γρήγορο γκολ μάς βοήθησε πολύ, το δεύτερο ήρθε στην κατάλληλη στιγμή και με το τρίτο αισθανθήκαμε αρκετά πιο ήρεμοι στη συνέχεια του αγώνα.
Παρότι ανοίξαμε το σκορ πολύ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια παρουσιαστήκαμε πιο σταθεροί, διορθώσαμε τα λάθη μας και γενικά το παιχνίδι εξελίχθηκε με μεγαλύτερη άνεση για εμάς».
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τελευταίο σφύριγμα μίλησε στη NOVA για το ματς και την σημασία του γρήγορου γκολ.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
«Η αλήθεια είναι πως, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, καθώς στο παρελθόν έχουμε χάσει εδώ. Το γρήγορο γκολ μάς βοήθησε πολύ, το δεύτερο ήρθε στην κατάλληλη στιγμή και με το τρίτο αισθανθήκαμε αρκετά πιο ήρεμοι στη συνέχεια του αγώνα.
Παρότι ανοίξαμε το σκορ πολύ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια παρουσιαστήκαμε πιο σταθεροί, διορθώσαμε τα λάθη μας και γενικά το παιχνίδι εξελίχθηκε με μεγαλύτερη άνεση για εμάς».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα