Παναθηναϊκός: Ο Σισοκό χάνει το ματς με τον ΠΑΟΚ μετά από χτύπημα στην προπόνηση
Η ατυχία χτύπησε ξανά την... πόρτα του Παναθηναϊκού, αφού ο νεοαποκτηθέντας Μούσα Σισοκό αποκλείστηκε από την αποστολή του αποψινού αγώνα των «πρασίνων» με τον ΠΑΟΚ στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδος.
Ο Γάλλος μέσος δέχθηκε μία κλωτσιά στην χθεσινή τελευταία προπόνηση και αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις μετά το τέλος της εξαιτίας αυτού. Εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και η διάγνωση είναι πως έχει ένα οίδημα το οποίο δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί απόψε κόντρα στον «δικέφαλο του βορρά».
Όσον αφορά την πιθανή συμμετοχή στον αγώνα της Κυριακής (08/02) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι ακόμα άγνωστο το τι θα συμβεί, αφού η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες.
Υπενθυμίζουμε πως ο Ράφα Μπενίτεθ, που δεν ανακοίνωσε αποστολή, ξέρουμε πως δεν μπορεί να υπολογίζει ακόμη στους Τουμπά, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρα.
