Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
ΠΑΟΚ: Πετάει για Θεσσαλονίκη ο Σάντσες, έφυγε από την προετοιμασία της Κρουζ Αζούλ
ΠΑΟΚ: Πετάει για Θεσσαλονίκη ο Σάντσες, έφυγε από την προετοιμασία της Κρουζ Αζούλ
Ο μεξικάνικος σύλλογος θα καρπωθεί ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατ. ευρώ και υπάρχει και bonus επίτευξης στόχων στις 500 χιλιάδες ευρώ
Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ καθώς ο 28χρονος ακραίος μπακ τα έχει βρει σε όλα με τον Δικέφαλο και από τη στιγμή που η Κρουζ Αζούλ άναψε το πράσινο φως, όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους.
Ο μεξικάνικος σύλλογος θα καρπωθεί ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατ. ευρώ και υπάρχει και bonus επίτευξης στόχων στις 500 χιλιάδες ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 με τον Δικέφαλο.
Μάλιστα, ο Μεξικανός αμυντικός αποχώρησε από τη μίνι προετοιμασία της ομάδας στο Βανκούβερ του Καναδά, επέστρεψε στο Μεξικό και το πρωί της Πέμπτης (05/02) αναμένεται να είναι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
Θυμίζουμε ότι η UEFA περιμένει τις ανανεωμένες λίστες των ομάδων για το Champions League, το Europa League και το Conference League μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (05/02).
Πηγή: gazzetta.gr
Ο μεξικάνικος σύλλογος θα καρπωθεί ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατ. ευρώ και υπάρχει και bonus επίτευξης στόχων στις 500 χιλιάδες ευρώ, με τον ποδοσφαιριστή να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 με τον Δικέφαλο.
Μάλιστα, ο Μεξικανός αμυντικός αποχώρησε από τη μίνι προετοιμασία της ομάδας στο Βανκούβερ του Καναδά, επέστρεψε στο Μεξικό και το πρωί της Πέμπτης (05/02) αναμένεται να είναι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
Θυμίζουμε ότι η UEFA περιμένει τις ανανεωμένες λίστες των ομάδων για το Champions League, το Europa League και το Conference League μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (05/02).
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα