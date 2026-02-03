La Liga, Μαγιόρκα-Σεβιλλη 4-1: Ναυάγησε στις Βαλεαρίδες Νήσους η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, δείτε τα γκολ

Οι Νησιώτες πήραν νίκη ανάσα και ξεκόλλησαν από τη ζώνη του υποβιβασμού - Βασικός για ακόμα ένα ματς ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος