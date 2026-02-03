La Liga, Μαγιόρκα-Σεβιλλη 4-1: Ναυάγησε στις Βαλεαρίδες Νήσους η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, δείτε τα γκολ
La Liga, Μαγιόρκα-Σεβιλλη 4-1: Ναυάγησε στις Βαλεαρίδες Νήσους η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, δείτε τα γκολ

Οι Νησιώτες πήραν νίκη ανάσα και ξεκόλλησαν από τη ζώνη του υποβιβασμού - Βασικός για ακόμα ένα ματς ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος

La Liga, Μαγιόρκα-Σεβιλλη 4-1: Ναυάγησε στις Βαλεαρίδες Νήσους η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, δείτε τα γκολ
Η Μαγιόρκα «καιγόταν» για το «τρίποντο» απέναντι στη Σεβίλλη, έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο και στο φινάλε πανηγύρισε μία εμφατική νίκη με 4-1, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 22η αγωνιστική της LaLiga.

Πλέον, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 24 βαθμούς, συν 2 από την 18η Ράγιο Βαγεκάνο και η «μάχη» τους για την αποφυγή του υποβιβασμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Βασικός σε ένα ακόμη ματς με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος δεν κατάφερε να αποτρέψει την 12η ήττα της στο πρωτάθλημα.

RCD MALLORCA 4 - 1 SEVILLA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2 (15' Φερνάντες Χαέν - 27' Μπλάνκο, 71' Μπόγε)
Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0 (74' Τσαΐρα)
Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2 (20' Μουνιόθ, 45'+2 Μπούντιμιρ - 17'πέν, 70' Μορένο)
Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0
Κλείσιμο
Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3 (29΄ Ροντρίγκες - 6΄ Γιαμάλ, 40΄ Τόρες, 72΄ Ράσφορντ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 (15' Βινίσιους Τζούνιορ, 90'+9' πέν. Μπαπέ - 49' Ντε Φρούτος)
Μπέτις-Βαλένθια 2-1 (23' πέν. Άβιλα, 88' Φορνάλς - 20' Ριόχα)
Χετάφε-Θέλτα 0-0
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 1-1 (88' Ρουίθ ντε Γαλαρέτα - 37' Γουέδες)
Μαγιόρκα-Σεβίλλη 4-1 (26' πέν. Μουρίτσι, 53' Σαμου Κόστα, 74' Ντάρντερ, 90'+6 Τόρε - 45'+1 Μοπέ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 55
Ρεάλ Μαδρίτης 54
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 42 -21αγ.
Εσπανιόλ 34
Μπέτις 32
Θέλτα 32
Ρεάλ Σοσιεδάδ 28
Οσασούνα 26
Αλαβές 25
Αθλέτικ Μπιλμπάο 25
Τζιρόνα 25
Έλτσε 24
Σεβίλλη 24
Μαγιόρκα 24
Βαλένθια 23
Χετάφε 22
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Λεβάντε 18 -21αγ.
Οβιέδο 16

