La Liga, Μαγιόρκα-Σεβιλλη 4-1: Ναυάγησε στις Βαλεαρίδες Νήσους η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, δείτε τα γκολ
Οι Νησιώτες πήραν νίκη ανάσα και ξεκόλλησαν από τη ζώνη του υποβιβασμού - Βασικός για ακόμα ένα ματς ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος
Η Μαγιόρκα «καιγόταν» για το «τρίποντο» απέναντι στη Σεβίλλη, έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο και στο φινάλε πανηγύρισε μία εμφατική νίκη με 4-1, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 22η αγωνιστική της LaLiga.
Πλέον, οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 24 βαθμούς, συν 2 από την 18η Ράγιο Βαγεκάνο και η «μάχη» τους για την αποφυγή του υποβιβασμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Βασικός σε ένα ακόμη ματς με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ο οποίος δεν κατάφερε να αποτρέψει την 12η ήττα της στο πρωτάθλημα.