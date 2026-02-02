Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!
Ο ΠΑΟΚ έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA για τη διαιτησία του αγώνα με τη Λιόν
Οι αποφάσεις του Ισπανού διαιτητή Ντε Μπούργος, αλλά και των διαιτητών VAR προκάλεσαν την αντίδραση του ΠΑΟΚ
Αρκετές ημέρες μετά το τέλος του αγώνα με τη Λιόν, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ δημοσιοποίησε τα σοβαρά παράπονα που έχει από τη διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα.
Οι ασπρόμαυροι απέστειλαν επιστολή στην επιτροπή διαιτησίας της UEFA στην οποία καταγράφουν τα ουκ ολίγα λάθη που έκανε ο Ισπανός διαιτητής Ρικάρντο ντε Μπούργος και η ομάδα του VAR, που αποτελούταν από τους Τόμας Κβιατκόφσκι και Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε.
Συγκεκριμένα από τον ΠΑΟΚ ζήτησαν με σεβασμό προς την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να αξιολογηθούν οι εξής αποφάσεις:
-Για φάουλ εις βάρος του Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ που πετυχαίνουν οι Γάλλοι
-Για φάουλ εις βάρος του Τάισον στο δεύτερο τέρμα που σημείωσε η Λιόν
-Για οφσάιντ που υπάρχει στο ξεκίνημα της φάσης του τρίτου γκολ των αντιπάλων τους.
