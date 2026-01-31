Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ο Ηρακλής 93-73 την Καρδίτσα με μαέστρο Μωραΐτη, δείτε βίντεο
Ο Ηρακλής 93-73 την Καρδίτσα με μαέστρο Μωραΐτη, δείτε βίντεο
Με τον Δημήτρη Μωραΐτη να πραγματοποιεί πληθωρικό παιχνίδι (16π., 10ασ., 5ριμπ., 4κλ.) ο Ηρακλής κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και «διέλυσε» την Καρδίτσα στο κατάμεστο «Ιβανώφειο» με 93-73
Ο Ηρακλής σημείωσε 55 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, δέχθηκε 20 λιγότερους και μετέτρεψε το ντέρμπι του πρώτου ημιχρόνου με την Καρδίτσα σε παράσταση για έναν ρόλο!
Με τον Μπράντον Τζέφερσον να ξεκινάει φουριόζος το παιχνίδι στο «Ιβανώφειο», η Καρδίτσα έλεγξε απόλυτα το ματς στην 1η περίοδο (7-12, 9-15) έχοντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Ο «Γηραιός» πλησίασε στο καλάθι (15-17 στο 9') με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείσει στο 17-22 υπέρ της Θεσσαλικής ομάδας. Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε κλείσει το πρώτο κομμάτι του αγώνα με 14 πόντους (2/4διπ., 2/3τρ., 4/4β.)
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg2wk9eom3ix)
Στην 2η περίοδο ο Ηρακλής ισορρόπησε το παιχνίδι και με τους Αμερικανούς Έλντερ-Ντέιβις, Γουέρ και Σμιθ άλλαξε την εικόνα του αγώνα, παίρνοντας το μομέντουμ. Έως το τέλος του ημιχρόνου είχε φέρει το ματς στα ίσια (38-38) ενώ μετά την ανάπαυλα η σκυτάλη πήγε στον Δημήτρη Μωραΐτη ο οποίος ηγήθηκε προκειμένου να δυναμώσουν οι γηπεδούχοι στην περιφερειακή τους άμυνα, να βρουν καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και να πάρουν και το προβάδισμα στο σκορ για πρώτη φορά με 52-50 στο 26'.
Έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ουσιαστικά έγινε το απόλυτο αφεντικό του αγώνα αφήνοντας την Καρδίτσα σε ρόλο θεατή! Κανένα περιθώριο αντίδρασης για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου καθώς έχασε κάθε επαφή του σκορ. Η 3η περίοδος έφερε τον Ηρακλή στο +7 (59-52) ενώ ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +21 (76-55) στο 34'. Για την ακρίβεια, το επιμέρους σκορ που είχε πραγματοποιήσει η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ήταν 28-5 έχοντας επιστρέψει από το 48-50 του 25'. Μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς το +8 (89-61) τρία λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.
MVP ΗΤΑΝ Ο… Δημήτρης Μωραΐτης ο οποίος σε είχε 16 πόντους, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Μπράντον Τζέφερσον ο οποίος είχε 27 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/9 βολές.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… οι σχεδόν τρίπλάσιες ασίστ του Ηρακλη (20) σε σχέση με αυτές που μοίρασε η Καρδίτσα (7 ασίστ για 14 λάθη).
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… ο Ηρακλής είχε νικήσει και μέσα στην έδρα της Καρδίτσας με 80-87.
Τα δεκάλεπτα: 17-22, 38-38, 59-52, 93-73.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Με τον Μπράντον Τζέφερσον να ξεκινάει φουριόζος το παιχνίδι στο «Ιβανώφειο», η Καρδίτσα έλεγξε απόλυτα το ματς στην 1η περίοδο (7-12, 9-15) έχοντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ. Ο «Γηραιός» πλησίασε στο καλάθι (15-17 στο 9') με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείσει στο 17-22 υπέρ της Θεσσαλικής ομάδας. Ο Μπράντον Τζέφερσον είχε κλείσει το πρώτο κομμάτι του αγώνα με 14 πόντους (2/4διπ., 2/3τρ., 4/4β.)
Στην 2η περίοδο ο Ηρακλής ισορρόπησε το παιχνίδι και με τους Αμερικανούς Έλντερ-Ντέιβις, Γουέρ και Σμιθ άλλαξε την εικόνα του αγώνα, παίρνοντας το μομέντουμ. Έως το τέλος του ημιχρόνου είχε φέρει το ματς στα ίσια (38-38) ενώ μετά την ανάπαυλα η σκυτάλη πήγε στον Δημήτρη Μωραΐτη ο οποίος ηγήθηκε προκειμένου να δυναμώσουν οι γηπεδούχοι στην περιφερειακή τους άμυνα, να βρουν καλάθια στο ανοικτό γήπεδο και να πάρουν και το προβάδισμα στο σκορ για πρώτη φορά με 52-50 στο 26'.
Έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Ουσιαστικά έγινε το απόλυτο αφεντικό του αγώνα αφήνοντας την Καρδίτσα σε ρόλο θεατή! Κανένα περιθώριο αντίδρασης για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου καθώς έχασε κάθε επαφή του σκορ. Η 3η περίοδος έφερε τον Ηρακλή στο +7 (59-52) ενώ ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +21 (76-55) στο 34'. Για την ακρίβεια, το επιμέρους σκορ που είχε πραγματοποιήσει η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ήταν 28-5 έχοντας επιστρέψει από το 48-50 του 25'. Μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς το +8 (89-61) τρία λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.
MVP ΗΤΑΝ Ο… Δημήτρης Μωραΐτης ο οποίος σε είχε 16 πόντους, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Μπράντον Τζέφερσον ο οποίος είχε 27 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 9/9 βολές.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… οι σχεδόν τρίπλάσιες ασίστ του Ηρακλη (20) σε σχέση με αυτές που μοίρασε η Καρδίτσα (7 ασίστ για 14 λάθη).
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ… ο Ηρακλής είχε νικήσει και μέσα στην έδρα της Καρδίτσας με 80-87.
Τα δεκάλεπτα: 17-22, 38-38, 59-52, 93-73.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα