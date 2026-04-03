Πρακτορείο Tasnim: Οι ΗΠΑ απέτυχαν να διασώσουν πιλότο μαχητικού που καταρρίφθηκε στο Ιράν, άγνωστη η τύχη του
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ κατάρριψη Συντριβή αεροσκάφους F-15 Πιλότος Διάσωση

Ο ιρανικός στρατός είχε προηγουμένως αναφέρει ότι κατέρριψε F-35, αλλά φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από συντρίμμια παραπέμπουν σε F-15

63 ΣΧΟΛΙΑ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πιλότου μαχητικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε στο Ιράν, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα Black Hawk και μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules, χωρίς ωστόσο επιτυχία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν να εντοπίσουν και να διασώσουν τον πιλότο μαχητικού που φέρεται να καταρρίφθηκε από ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Πριν από περίπου μία ώρα, οι Αμερικανοί πραγματοποίησαν επιχείρηση έρευνας χρησιμοποιώντας ελικόπτερα Black Hawk και αεροσκάφος C-130 Hercules για τη διάσωση πιλότου μαχητικού που καταρρίφθηκε από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα», ανέφερε το πρακτορείο.



Νωρίτερα, το Tasnim μετέδωσε πληροφορίες από το νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες ιρανικές δυνάμεις ενδέχεται να έχουν συλλάβει Αμερικανό πιλότο.



Δεν διευκρινίστηκε ο τύπος του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε, ωστόσο ο ιρανικός στρατός είχε προηγουμένως αναφέρει ότι κατέρριψε μαχητικό πέμπτης γενιάς F-35 στον εναέριο χώρο της χώρας. Κάποιες φωτογραφίες, πάντως, που κυκλοφόρησαν από συντρίμμια αεροσκάφους και εξετάστηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, παραπέμπουν σε μαχητικό F-15.



Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από αμερικανικές αρχές, ενώ η κατάσταση παραμένει ασαφής σχετικά με την τύχη του πιλότου.

Ρεπορτάζ που προβάλλονται σε τοπικά μέσα, αναφέρουν πως οι ιρανικές Αρχές τάζουν αμοιβή σε όποιον βρει και συλλάβει τον πιλότο.  «Όποιος συλλάβει ζωντανό τον Αμερικανό πιλότο θα λάβει μια πολύτιμη ανταμοιβή», επισημαίνει τοπικό ιρανικό κανάλι. 
Παράλληλα, το News Network επισημαίνει πως οι δημοσιευμένες εικόνες των υπολειμμάτων του αλεξίπτωτου και του καθίσματος του πιλότου ενισχύουν την πιθανότητα ο πιλότος να βγήκε από το καταρριφθέν εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος.
63 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

