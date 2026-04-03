Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Πρακτορείο Tasnim: Οι ΗΠΑ απέτυχαν να διασώσουν πιλότο μαχητικού που καταρρίφθηκε στο Ιράν, άγνωστη η τύχη του
Ο ιρανικός στρατός είχε προηγουμένως αναφέρει ότι κατέρριψε F-35, αλλά φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από συντρίμμια παραπέμπουν σε F-15
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν να εντοπίσουν και να διασώσουν τον πιλότο μαχητικού που φέρεται να καταρρίφθηκε από ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.
«Πριν από περίπου μία ώρα, οι Αμερικανοί πραγματοποίησαν επιχείρηση έρευνας χρησιμοποιώντας ελικόπτερα Black Hawk και αεροσκάφος C-130 Hercules για τη διάσωση πιλότου μαχητικού που καταρρίφθηκε από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα», ανέφερε το πρακτορείο.
🚨 BREAKING (Unverified): 🇺🇸— Wahlawar ⚡ Breaking Updates 🇵🇰 (@WahlaWar) April 3, 2026
2 امریکی UH‑60 ہیلی کاپٹرز اور ایک refueling طیارہ مبینہ طور پر ایران کے جنوبی سرحد کے قریب F‑15 طیارے کے پائلٹ کی تلاش میں پرواز کر رہے تھے 😳
📰 دعوے:
ایران نے
1/2#Iran #USA #F15 #Helicopter #Tanker #BreakingNews #FactCheck #MiddleEast pic.twitter.com/vnILctS4sz
Νωρίτερα, το Tasnim μετέδωσε πληροφορίες από το νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες ιρανικές δυνάμεις ενδέχεται να έχουν συλλάβει Αμερικανό πιλότο.
⚡️BREAKING— Iran Observer (@IranObserver0) April 3, 2026
U.S. Special Forces have entered Iran to rescue an F-15 pilot
Tasnim reports that the American pilot is believed to be being held captive by the Revolutionary Guards pic.twitter.com/iR7rL7vIXt
Δεν διευκρινίστηκε ο τύπος του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε, ωστόσο ο ιρανικός στρατός είχε προηγουμένως αναφέρει ότι κατέρριψε μαχητικό πέμπτης γενιάς F-35 στον εναέριο χώρο της χώρας. Κάποιες φωτογραφίες, πάντως, που κυκλοφόρησαν από συντρίμμια αεροσκάφους και εξετάστηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, παραπέμπουν σε μαχητικό F-15.
Iranian media has posted what appears to be debris from a USAF F-15E Strike Eagle, reportedly downed earlier today.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 3, 2026
Seen here, the remains of a vertical stabilizer. pic.twitter.com/FGD8jrmM4p
Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από αμερικανικές αρχές, ενώ η κατάσταση παραμένει ασαφής σχετικά με την τύχη του πιλότου.
Ρεπορτάζ που προβάλλονται σε τοπικά μέσα, αναφέρουν πως οι ιρανικές Αρχές τάζουν αμοιβή σε όποιον βρει και συλλάβει τον πιλότο. «Όποιος συλλάβει ζωντανό τον Αμερικανό πιλότο θα λάβει μια πολύτιμη ανταμοιβή», επισημαίνει τοπικό ιρανικό κανάλι.
شبکه استانی کهگیلویهوبویراحمد: هرکس خلبان آمریکایی را زنده بگیرد پاداش ارزشمندی دریافت خواهد کرد https://t.co/6dSHBEOlIx pic.twitter.com/6bDzdqSsHF— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 3, 2026
Παράλληλα, το News Network επισημαίνει πως οι δημοσιευμένες εικόνες των υπολειμμάτων του αλεξίπτωτου και του καθίσματος του πιλότου ενισχύουν την πιθανότητα ο πιλότος να βγήκε από το καταρριφθέν εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος.
شبکه خبر: گزارشها حاکی از احتمال زنده بودن خلبان ساقط شده است— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 3, 2026
-تصاویر منتشر شده از بقایای چتر و صندلی خلبان، احتمال خارج شدن خلبان از جنگنده سرنگون شده دشمنان را تقویت کرد https://t.co/LVWMzZg3hq pic.twitter.com/dsODgb7df0
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr