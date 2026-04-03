Πρακτορείο Tasnim: Οι ΗΠΑ απέτυχαν να διασώσουν πιλότο μαχητικού που καταρρίφθηκε στο Ιράν, άγνωστη η τύχη του

Ο ιρανικός στρατός είχε προηγουμένως αναφέρει ότι κατέρριψε F-35, αλλά φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από συντρίμμια παραπέμπουν σε F-15

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πιλότου μαχητικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε στο Ιράν, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα Black Hawk και μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules, χωρίς ωστόσο επιτυχία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αμερικανικές δυνάμεις επιχείρησαν να εντοπίσουν και να διασώσουν τον πιλότο μαχητικού που φέρεται να καταρρίφθηκε από ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.



«Πριν από περίπου μία ώρα, οι Αμερικανοί πραγματοποίησαν επιχείρηση έρευνας χρησιμοποιώντας ελικόπτερα Black Hawk και αεροσκάφος C-130 Hercules για τη διάσωση πιλότου μαχητικού που καταρρίφθηκε από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα», ανέφερε το πρακτορείο.







Νωρίτερα, το Tasnim μετέδωσε πληροφορίες από το νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες ιρανικές δυνάμεις ενδέχεται να έχουν συλλάβει Αμερικανό πιλότο.







Δεν διευκρινίστηκε ο τύπος του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε, ωστόσο ο ιρανικός στρατός είχε προηγουμένως αναφέρει ότι κατέρριψε μαχητικό πέμπτης γενιάς F-35 στον εναέριο χώρο της χώρας. Κάποιες φωτογραφίες, πάντως, που κυκλοφόρησαν από συντρίμμια αεροσκάφους και εξετάστηκαν από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, παραπέμπουν σε μαχητικό F-15.







Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από αμερικανικές αρχές, ενώ η κατάσταση παραμένει ασαφής σχετικά με την τύχη του πιλότου.



Ρεπορτάζ που προβάλλονται σε τοπικά μέσα, αναφέρουν πως οι ιρανικές Αρχές τάζουν αμοιβή σε όποιον βρει και συλλάβει τον πιλότο. «Όποιος συλλάβει ζωντανό τον Αμερικανό πιλότο θα λάβει μια πολύτιμη ανταμοιβή», επισημαίνει τοπικό ιρανικό κανάλι.





Παράλληλα, το News Network επισημαίνει πως οι δημοσιευμένες εικόνες των υπολειμμάτων του αλεξίπτωτου και του καθίσματος του πιλότου ενισχύουν την πιθανότητα ο πιλότος να βγήκε από το καταρριφθέν εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος.



