Πάνω από 207.000 οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει το BBC
Ο νεότερος σε ηλικία στρατιώτης που σκοτώθηκε μέχρι σήμερα ήταν 18 ετών
Tα ονόματα 207.552 Ρώσων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με την Ουκρανία, έχει ταυτοποιήσει τo BBC (ρωσική υπηρεσία) , σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona (έχει συμπεριληφθεί από τις ρωσικές αρχές στο μητρώο των ‘ξένων πρακτόρων’) και ομάδα εθελοντών.
Περισσότεροι από τους μισούς Ρώσους που έχουν σκοτωθεί και συγκεκριμένα το 57% είναι εθελοντές, επίστρατοι και καταδικασθέντες που εξέτιαν ποινές φυλάκισης και οι οποίοι έφυγαν για το μέτωπο της Ουκρανίας από τις σωφρονιστικές αποικίες. Πριν από την έναρξη του πολέμου κανείς τους δεν είχε οποιαδήποτε σχέση με τον ρωσικό στρατό.
Κατά την διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σκοτώθηκαν 19.583 Ρώσοι στρατιώτες ηλικίας έως 25 ετών, αναφέρει το BBC, επισημαίνοντας ότι ο νεότερος σε ηλικία στρατιώτης που σκοτώθηκε μέχρι σήμερα ήταν 18 ετών και 31 ημερών.
Σήμερα το ποσοστό των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο ηλικίας από 18 έως 35 ετών ανέρχεται σε 11%. Οι περισσότεροι στον κατάλογο καταγραφής των ταυτοποιημένων Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν είναι ηλικίας από 36 έως 45 ετών.
