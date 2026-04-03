Επιβάτιδα τρομάζει ενώ το αεροπλάνο πετάει πάνω από τον πορτοκαλί ουρανό της Κρήτης, δείτε βίντεο
Το χρώμα αυτό οφείλεται στην αφρικανική σκόνη που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες το νησί και δημιούργησε εντελώς απόκοσμα σκηνικά
Η συγκλονιστική στιγμή που ένα αεροπλάνο πετάει πάνω από τον πορτοκαλί ουρανό της Κρήτης την Τετάρτη (1/4) έχει γίνει viral στα social media τις τελευταίες ώρες.
Στο βίντεο αποτυπώνεται ο τρόμος μιας γυναίκας, όταν αντιλαμβάνεται ότι έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου ο ουρανός έχει αλλάξει χρώμα και θυμίζει κόλαση.
Η έντονη μεταφορά σωματιδίων από την Αφρική, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσε αποπνικτικές συνθήκες, ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ενώ σχολεία σε ολόκληρη τη νησιωτική χώρα ήταν κλειστά για λόγους ασφαλείας.
A woman got a bit worried as she was flying over Crete, Greece with her son yesterday pic.twitter.com/4WXgYwIcNA— Visegrád 24 (@visegrad24) April 2, 2026
