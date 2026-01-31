Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ράφα Μπενίτεθ: Τo μήνυμα μου στους οπαδούς είναι πως συνεχίζουμε να δουλεύουμε, δεν είμαστε τέλειοι
Ράφα Μπενίτεθ: Τo μήνυμα μου στους οπαδούς είναι πως συνεχίζουμε να δουλεύουμε, δεν είμαστε τέλειοι
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την Ευρώπη και το παιχνίδι με την Κηφισιά
Ο Ράφα Μπετίνεθ μίλησε στην Cosmote TV για την κατάσταση του Παναθηναϊκού μετά το παιχνίδι με τη Ρόμα αλλά και το ματς με την Κηφισιά που ακολουθεί την Κυριακή στη Λεωφόρο.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
Eίναι μικρή η απόσταση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και αυτό του πρωταθλήματος με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Οπότε πως πλέον θα προσπαθήσετε να γυρίσετε τον «διακόπτη» από μια καλή εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα σ’ ένα ματς της Superleague , χωρίς μεταπτώσεις;
«Όπως είπα τις προάλλες, μου αρέσει να είμαι σε τρεις διοργανώσεις. Αυτό σημαίνει πως τα πάμε καλά, προοδεύουμε. Την ίδια στιγμή όμως είναι πιο περίπλοκο, προσπαθώντας να διατηρήσουμε μια σταθερότητα. Όταν έχει παίζει πρόσφατα παιχνίδι, όπως είπατε, θα πρέπει να ελέγξεις τους παίκτες σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) αν έχουν προκύψει κι άλλα προβλήματα, να δούμε επίσης ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για την Κυριακή, θα έχουμε μια κανονική προπόνηση αύριο (σ.σ. Σάββατο) όλοι μαζί και μετά να αποφασίσουμε. Γιατί σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Είναι κάπως περίπλοκο, αλλά έτσι είναι και αν είσαι μεγάλος σύλλογος και προχωράς στις διοργανώσεις, συμβαίνει».
H Κηφισιά είναι μια ομάδα που έχει ταλαιπωρήσει φέτος τον Παναθηναϊκό. Πριν έρθετε στην ομάδα τον είχε νικήσει στον «εντός» έδρας αγώνα, στο Κύπελλο είχε επίσης καλή απόδοση και σας δυσκόλεψε αρκετά. Περιμένετε μια αντίστοιχη κατάσταση;
«Nαι, μπορούμε να περιμένουμε πως θα δουλέψουν σκληρά με την πίστη ότι μπορούν να επαναλάβουν αυτό που έκαναν στο ματς του πρώτου γύρου. Όμως όπως είπα, θα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας γρήγορα από την Ευρώπη στο πρωτάθλημα και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στο Europa League, οπότε τώρα θα είναι διαθέσιμοι και ελπίζουμε με φρέσκια πόδια και «καθαρό» μυαλό να κάνουμε αυτό που πρέπει για να κερδίσουμε».
Φανταζόμαστε πως έχετε στο μυαλό σας τις επόμενες δύσκολες ημέρες, στις οποίες υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια. Εκτός από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, σας περιμένουν οι δύο αγώνες με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Bettson και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η σκέψη σας στη διαχείριση του επόμενου παιχνιδιού θα έχει να κάνει και μ’ αυτά τα παιχνίδια;
«Kανονικά σκεφτόμαστε κάθε παιχνίδι τη φορά. Τώρα μετά το ματς του Europa League όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι για τις άλλες δύο διοργανώσεις και ελπίζω να έχουμε κάποιες… εκπλήξεις, με παίκτες που θα έρθουν να μας βοηθήσουν. To μήνυμα μου στους οπαδούς είναι πως συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Δεν είμαστε τέλειοι, γιατί όπως είπα βρισκόμαστε στο μέσον μιας κούρσας και μόλις ήρθαμε. Δεν τα πάμε τέλεια λοιπόν, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να είμαστε σίγουροι πως θα βελτιώσουμε το ρόστερ, θα έχουμε παίκτες που θέλουν να είναι εδώ και να είναι μέρος αυτού του project».
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
Eίναι μικρή η απόσταση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και αυτό του πρωταθλήματος με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Οπότε πως πλέον θα προσπαθήσετε να γυρίσετε τον «διακόπτη» από μια καλή εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα σ’ ένα ματς της Superleague , χωρίς μεταπτώσεις;
«Όπως είπα τις προάλλες, μου αρέσει να είμαι σε τρεις διοργανώσεις. Αυτό σημαίνει πως τα πάμε καλά, προοδεύουμε. Την ίδια στιγμή όμως είναι πιο περίπλοκο, προσπαθώντας να διατηρήσουμε μια σταθερότητα. Όταν έχει παίζει πρόσφατα παιχνίδι, όπως είπατε, θα πρέπει να ελέγξεις τους παίκτες σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) αν έχουν προκύψει κι άλλα προβλήματα, να δούμε επίσης ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για την Κυριακή, θα έχουμε μια κανονική προπόνηση αύριο (σ.σ. Σάββατο) όλοι μαζί και μετά να αποφασίσουμε. Γιατί σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Είναι κάπως περίπλοκο, αλλά έτσι είναι και αν είσαι μεγάλος σύλλογος και προχωράς στις διοργανώσεις, συμβαίνει».
H Κηφισιά είναι μια ομάδα που έχει ταλαιπωρήσει φέτος τον Παναθηναϊκό. Πριν έρθετε στην ομάδα τον είχε νικήσει στον «εντός» έδρας αγώνα, στο Κύπελλο είχε επίσης καλή απόδοση και σας δυσκόλεψε αρκετά. Περιμένετε μια αντίστοιχη κατάσταση;
«Nαι, μπορούμε να περιμένουμε πως θα δουλέψουν σκληρά με την πίστη ότι μπορούν να επαναλάβουν αυτό που έκαναν στο ματς του πρώτου γύρου. Όμως όπως είπα, θα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας γρήγορα από την Ευρώπη στο πρωτάθλημα και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στο Europa League, οπότε τώρα θα είναι διαθέσιμοι και ελπίζουμε με φρέσκια πόδια και «καθαρό» μυαλό να κάνουμε αυτό που πρέπει για να κερδίσουμε».
Φανταζόμαστε πως έχετε στο μυαλό σας τις επόμενες δύσκολες ημέρες, στις οποίες υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια. Εκτός από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, σας περιμένουν οι δύο αγώνες με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Bettson και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η σκέψη σας στη διαχείριση του επόμενου παιχνιδιού θα έχει να κάνει και μ’ αυτά τα παιχνίδια;
«Kανονικά σκεφτόμαστε κάθε παιχνίδι τη φορά. Τώρα μετά το ματς του Europa League όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι για τις άλλες δύο διοργανώσεις και ελπίζω να έχουμε κάποιες… εκπλήξεις, με παίκτες που θα έρθουν να μας βοηθήσουν. To μήνυμα μου στους οπαδούς είναι πως συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Δεν είμαστε τέλειοι, γιατί όπως είπα βρισκόμαστε στο μέσον μιας κούρσας και μόλις ήρθαμε. Δεν τα πάμε τέλεια λοιπόν, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να είμαστε σίγουροι πως θα βελτιώσουμε το ρόστερ, θα έχουμε παίκτες που θέλουν να είναι εδώ και να είναι μέρος αυτού του project».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα