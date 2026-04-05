Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι μετά από βύθιση πλοίου που μετέφερε σιτάρι στην Αζοφική Θάλασσα
Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι μετά από βύθιση πλοίου που μετέφερε σιτάρι στην Αζοφική Θάλασσα
Σύμφωνα με έναν Ρώσο αξιωματούχο εννέα μέλη του πληρώματος, που είναι Ρώσοι πολίτες, εντοπίστηκαν ζωντανοί στην ακτή
Ένα εμπορικό πλοίο που μετέφερε σιτάρι βυθίστηκε σήμερα (5/4) στην Αζοφική Θάλασσα με τουλάχιστον έναν νεκρό και δύο αγνοούμενους, σύμφωνα με έναν Ρώσο αξιωματούχο, σε μία ανάρτησή του στο Telegram.
Ο Βλαντίμιρ Σάλντο που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία για τη διοίκηση των περιοχών που ελέγχει η Μόσχα στην περιφέρεια της Χερσώνας στην Ουκρανία, δήλωσε ότι εννέα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν ζωντανοί στην ακτή και πως πρόκειται για Ρώσους πολίτες.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε από ουκρανικό drone και στη συνέχεια να εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
Ο Βλαντίμιρ Σάλντο που έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία για τη διοίκηση των περιοχών που ελέγχει η Μόσχα στην περιφέρεια της Χερσώνας στην Ουκρανία, δήλωσε ότι εννέα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν ζωντανοί στην ακτή και πως πρόκειται για Ρώσους πολίτες.
Ένας βοηθός του πλοιάρχου είναι νεκρός και δύο άνθρωποι αγνοούνται, ανέφερε ο Σάλντο, ενώ πρόσθεσε ότι έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
A Volgo-Balt cargo ship carrying (stolen Ukrainian) wheat sank in the Sea of Azov, Russian-installed Kherson Oblast governor Vladimir Saldo said. Nine crew reached shore in Kherson region, with one dead and two missing. #Ukraine pic.twitter.com/A03AzoefgQ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 5, 2026
Εξετάζεται το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε από ουκρανικό drone και στη συνέχεια να εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
