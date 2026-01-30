Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Μαντσίνι
Παναθηναϊκός Ντανιέλ Μαντσίνι

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έμεινε στον Παναθηναϊκό από τον Ιανουάριο 2023 έως σήμερα

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο του 2023. Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ντάνιελ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».
