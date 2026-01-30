Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Europa League: Πάλεψε ο ΠΑΟΚ, αλλά ηττήθηκε 4-2 στη Λιόν, έμεινε στο 1-1 ο ΠΑΟ με τη Ρόμα, δείτε τα 51 γκολ
Οι δύο ελληνικές ομάδες είχαν προκριθεί στα play off από την περασμένη εβδομάδα, αλλά έχασαν την ευκαιρία για καλύτερο πλασάρισμα - Η τελική βαθμολογία και οι πιθανοί αντίπαλοι στην επόμενη φάση
Ολοκληρώθηκε η League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να έχουν τσεκάρει από την 7η αγωνιστική τα εισιτήρια τους για την επόμενη φάση, αλλά το φινάλε τους άφησε μια γλυκόπικρη γεύση.
Με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα ο ΠΑΟΚ, με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ
Με την ολοκλήρωση των αγώνων έγινε γνωστή και η δυάδα των πιθανών αντιπάλων των ελληνικών ομάδων στην επόμενη φάση..
Ο μεν ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε στην 17η θέση και θα αντιμετωπίσει είτε τον Ερυθρό Αστέρα είτε την Θέλτα (με την οποία έπαιξε στη 2η αγωνιστική γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο Μπαλαΐδος).
Ο δε Παναθηναϊκός τελείωσε 20ός τη League Phase και στην κλήρωση της Παρασκευής (30/1, 14:00), θα μάθει ποια από τις Νότιγχαμ Φόρεστ, Βικτόρια Πλζεν (είχε υποδεχθεί τους Τσέχους στην 6η αγωνιστική με το ματς να μένεκι στο 0-0) θα βρει στον δρόμο του.
Τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 του ίδιου μήνα.
Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει το εισιτήριο για τη φάση των 16, αντίπαλος του θα είναι είτε η Λιόν είτε η Άστον Βίλα, ενώ εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός, τότε αντίπαλός του θα είναι είτε η Μίντιλαντ είτε η Μπέτις.
Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2
Το είπαν και το έκαναν... «Θα μετατρέψουμε τον πόνο μας σε δύναμη και θα παίξουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη των οπαδών μας», έλεγαν παίκτες και προπονητής του ΠΑΟΚ την παραμονή του αγώνα στην έδρα της Λιόν και κόντρα στην πρωτοπόρο της League Phase του Europa League το έκαναν πράξη.
Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2
Το είπαν και το έκαναν... «Θα μετατρέψουμε τον πόνο μας σε δύναμη και θα παίξουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη των οπαδών μας», έλεγαν παίκτες και προπονητής του ΠΑΟΚ την παραμονή του αγώνα στην έδρα της Λιόν και κόντρα στην πρωτοπόρο της League Phase του Europa League το έκαναν πράξη.
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς και χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα, προηγήθηκε στο 20' με τον Γιακουμάκη. Ένα γκολ τόσο σημαντικό που δεν πανηγύρισε κανείς, απλά σκόρερ και συμπαίκτες σήκωσαν τα χέρια στον ουρανό.
Η πρώτη κομβική στιγμή στο ματς ήρθε στο 35'. Ο Τσιφτσής έσωσε τον ΠΑΟΚ στο τετ α τετ, ο Κωνσταντέλιας όμως έχασε τη μπάλα στην κόντρα και οι Γάλλοι ισοφάρισαν σε 1-1, με τον Έλληνα άσο να δέχεται κίτρινη κάρτα από τον Ισπανό διαιτητή Μπενγκοετσέα…
Έξι λεπτά αργότερα ένα ανοικτό κοντρόλ, ένα απρόσεκτο τάκλιν από τον ίδιο τον έστειλαν στα αποδυτήρια.
Η Λιόν στο 55' πήρε το προβάδισμα με πανομοιότυπο γκολ και σκόρερ τον Μερά, ωστόσο ακόμη και με 10 παίκτες οι ασπρόμαυροι έψαξαν και βρήκαν γκολ ισοφάρισης στο 67' με τον Μεϊτέ (σε φάση που ξεκίνησε από τον συγκλονιστικό Γιακουμάκη).
Με την κούραση να αρχίζει να καταβάλλει τους ασπρόμαυρους, η Λιόν βγήκε μπροστά και στο 83' κέρδισε πέναλτι (από απρόσεκτο μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη) με τον Κάραμπεκ να στέλνει τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Ο ίδιος όμως στο 88' βρέθηκε στην περιοχή, πλάσαρε σωστά και διαμόρφωσε το 3-2. Οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν άλλο κουράγιο, ανέβηκαν κάποια μέτρα μη τυχόν κλέψουν κάποια μπάλα και στο 90'+3' ο Ροντρίγκεζ διαμόρφωσε το τελικό 4-2.
Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1
Το πρώτο ημίχρονο είχε δύο όψεις. Η Ρόμα αιφνιδίασε καθώς μπήκε με ορμή, εκμεταλλεύτηκε την έλλειψη χημείας στην «πράσινη» άμυνα και άγγιξε το γκολ σε τρεις περιπτώσεις (1', 7', 11'), με τον Μπακασέτα και τον Λαφόν να σώζουν την κατάσταση σε κρίσιμα σημεία.
Ωστόσο, η αποβολή (μέσω VAR) του Μαντσίνι στο 15 (ανέτρεψε τον Πάντοβιτς που έβγαινε σε θέση για γκολ), άλλαξε τον αγώνα. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Παναθηναϊκός πήρε τα ηνία, πίεσε ορθολογικά και έφτασε μια ανάσα από το 1-0 στο 37', όταν η φωτοβολίδα του Κάτρη σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Στο Β' ημίχρονο απείλησε με το σουτ του Τσελίκ κι ενώ ο αγώνας φαινόταν να είναι σε... ισορροπία ήρθε το πρώτο γκολ του Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός από το λάθος της άμυνας μπήκε στην περιοχή, προσποιήθηκε και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Κι ενώ ο ΠΑΟ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, η άτυχη στιγμή του Κάτρη (προσπάθησε για την κεφαλιά κι έστειλε τη μπάλα προς το πίσω), έφερε την ισοφάριση από τον Ζιολκόφσκι.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Λιόν (Γαλλία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 4-2 (34' Ιμπέρ, 55' Μερά, 88' Κάραμπετς, 90'+3 Ροντρίγκες - 20' Γιακουμάκης, 69' Μεϊτέ)
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Ρόμα (Ιταλία) 1-1 (58' Ταμπόρδα - 80' Ζιολκόβσκι)
Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)3-2 (6' Ούνταβ, 7' Ντεμίροβιτς, 90' Άντρες - 42' Γκίγκοβιτς, 57' Λοπέρ)
Λιλ (Γαλλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0 (90'+2 πέν. Ζιρού)
Στεάουα Β. (Ρουμανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1 (71' Τσισότι - 19' Γιούκσεκ)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Θέλτα (Ισπανία) 1-1 (89' Μπρούνο Ντουάρτε - 87' Λόπες)
Μπέτις (Ισπανία)-Φέγενορντ (Ολλανδία) 2-1 (17' Άντονι, 32' Εζαλζουλί - 77' Τένγκστεντ)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0 (85' Κιτεϊσβίλι)
Άστον Βίλα (Αγγλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 3-2 (65' Ρότζερς, 76' Μινγκς, 87' Τζιμο-Αλόμπα - 31' Κονατέ, 49' Γέο)
Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-0
Σέλτικ (Σκωτία)-Ουτρέχτη (Ολλανδία) 4-2 (6' Νιγκρεν, 10'αυτ. Βιργκεβερ, 19' πέν. Ένγκελς, 66' Τράστι - 44' Ντε Βιτ, 62' Μπλέικ)
Πόρτο (Πορτογαλία)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 3-1 (27' Μόρα, 36' Μούρα, 41' αυτ. Φερνάντες - 6' Γκασάμα)
Βασιλεία (Ελβετία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 0-1 (39' Πάνος)
Μίντιλαντ (Δανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 2-0 (49' Σιμσιρ, 74' Μπακ)
Γκενκ (Βέλγιο)-Μάλμε (Σουηδία) 2-1 (45' πέν. Χέιμανς, 82' Καρέτσας - 4' Αλί)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-3 (35' Ρόου, 47' Ορσολίνι, 90'+4 Πομπέγκα)
Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0 (17' Ότβος, 21',55' Ιγκόρ Ζεσούς, 90' πέν. ΜακΑτι)
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Νις (Γαλλία) 1-0 (42' Στάνιτς)
Η τελική βαθμολογία
1. Λιόν 21 (18-5)
2. Άστον Βίλα 21 (14-6)
3. Μίντιλαντ 19 (18-8)
4. Μπέτις 17 (13-7)
5. Πόρτο 17 (13-7)
6. Μπράγκα 17 (11-5)
7. Φράιμπουργκ 17 (10-4)
8. Ρόμα 16 (13-6)
--------------------------------
9. Γκενκ 16 (11-7)
10. Μπολόνια 15 (14-7)
11. Στουτγκάρδη 15 (15-9)
12. Φερεντσβάρος 15 (12-11)
13. Νότιγχαμ Φόρεστ 14 (15-7)
14. Βικτόρια Πλζεν 14 (8-3)
15. Ερυθρός Αστέρας 4 (7-6)
16. Θέλτα 13 (15-11)
------------------------------------
17. ΠΑΟΚ 12 (17-14)
18. Λιλ 12 (12-9)
19. Φενέρμπαχτσε 12 (10-7)
20. Παναθηναϊκός 12 (11-9)
21. Σέλτικ 11 (13-15)
22. Λουντογκόρετς 10 (12-15)
23. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 10 (12-16)
24. Μπραν 9 (9-11)
----------------------------------------
25. Γιουνγκ Μπόις 9 (10-16)
26. Στουρμ Γκρατς 7 (9-16)
27. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (9-16)
28. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 7 (6-14)
29. Φέγενορντ 6 (11-15)
30. Βασιλεία; 6 (9-13)
31. Ζάλτσμπουργκ 6 (10-15)
32. Ρέιντζερς 4 (5-14)
33. Νις 3 (7-15)
34. Ουτρέχτη 1 (5-15)
35. Μάλμε 1 (4-15)
36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 (2-22)
