ΠΑΕ ΑΕΚ για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Θλιβερό να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι
ΑΕΚ ΠΑΟΚ Δυστύχημα Ρουμανία

ΠΑΕ ΑΕΚ για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Θλιβερό να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι

Την ανακοίνωση για τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία υπογράφει ο Μάριος Ηλιόπουλος

ΠΑΕ ΑΕΚ για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Θλιβερό να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι
Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ εκφράζει την οδύνη της για την τραγωδία στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ.

Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ 

«Είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβαση τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.

Κουράγιο στις οικογένειες τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ
Μάριος Ηλιόπουλος».
