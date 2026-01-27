Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
ΠΑΕ ΑΕΚ για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Θλιβερό να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι
Την ανακοίνωση για τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία υπογράφει ο Μάριος Ηλιόπουλος
Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ εκφράζει την οδύνη της για την τραγωδία στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ.
Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ
«Είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβαση τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.
Κουράγιο στις οικογένειες τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.
Για την ΠΑΕ ΑΕΚ
Μάριος Ηλιόπουλος».
