ΠΑΟΚ: Οπαδοί του Δικεφάλου επιστρέφουν από την Ουγγαρία στην Τιμισοάρα για να βρεθούν δίπλα στους τραυματίες
Φίλοι του ΠΑΟΚ, που προπορευόταν στο ταξίδι προς τη Λιόν, συγκλονισμένοι από τον θάνατο των συνοπαδών τους επιστρέφουν  προς τον τόπο του δυστυχήματος

Από τη στιγμή που η είδηση των ρουμανικών ΜΜΕ για το θανατηφόρο τροχαίο,  επιβεβαιώθηκε μαζί με τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, η ασπρόμαυρη κοινωνία είναι σε κατάσταση σοκ.

Το ίδιο ισχύει και για τους εκατοντάδες φίλους του Δικεφάλου που ακολούθησαν την ίδια διαδρομή με το μοιραίο βαν, αλλά έχοντας ξεκινήσει νωρίτερα, έμαθαν τα τραγικά νέα έχοντας περάσει τα σύνορα της Ουγγαρίας.

Εκεί, όταν σταμάτησαν όλοι μαζί εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικές στιγμές με τους περισσότερους να λυγίζουν στην είδηση της απώλειας των συνοπαδών τους.  Αυτό που έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ήταν ότι αρκετά από τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους ΠΑΟΚτσήδες επιστρέφουν προς την Τιμισοάρα της Ρουμανίας προκειμένου να βρεθούν δίπλα στους τραυματίες, αλλά και για να εμνημερωθούν από τις ρουμανικές αρχές για τις  συνθήκες του δυστυχήματος.
