Super 3 του Άρη για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια
SPORTS
Super 3 Άρης ΠΑΟΚ Τροχαίο δυστύχημα Ρουμανία

«Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε», δήλωσε ο επίσημος λογαριασμός των οργανωμένων οπαδών του Άρη σε ανάρτηση του στο facebook

Συλλυπητήρια ανακοίνωση δημοσίευσε στο facebook ο επίσημος λογαριασμός των οργανωμένων οπαδών του Άρη, Super 3, για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στη Ρουμανία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και να τραυματιστούν άλλα τρία άτομα.

«Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε», τόνισε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super 3:

«Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά. Πολλές νέες ζωές χάθηκαν άδικα και βίαια, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και ανθρώπους που δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιοι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη βαθιά μας συμπαράσταση στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.
Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από αντιπαλότητες, πάνω από σύμβολα και διαχωρισμούς. Στους ίδιους δρόμους ταξιδεύουμε. SUPER 3».

