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Αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Γιανακόπουλος πήγαν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ήρθε ο βασιλιάς των δακτυλιδιών για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά»
Αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Γιανακόπουλος πήγαν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ήρθε ο βασιλιάς των δακτυλιδιών για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά»
Ο Σέρβος προπονητής στάθηκε μπροστά από τον κόσμο που φώναζε το όνομά του και τους ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή
Εν μέσω αποθέωσης από τους χιλιάδες οπαδούς του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο T-Center αποχώρησε από την παρουσίασή του ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια συνοδευόταν από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Βγαίνοντας από το lounge του γηπέδου όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και η συνέντευξη, στάθηκε μπροστά από τον κόσμο που φώναζε το όνομά του και τους ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή.
Μιλώντας στον κόσμο κατά την αποχώρησή τους από το γήπεδο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού, είσαστε αυτοί που μας δίνουν το κίνητρο για να πάμε ακόμα πιο ψηλά και ήρθε ο βασιλιάς των δακτυλιδιών για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά».
Δείτε το βίντεο:
Βγαίνοντας από το lounge του γηπέδου όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και η συνέντευξη, στάθηκε μπροστά από τον κόσμο που φώναζε το όνομά του και τους ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή.
Μιλώντας στον κόσμο κατά την αποχώρησή τους από το γήπεδο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού, είσαστε αυτοί που μας δίνουν το κίνητρο για να πάμε ακόμα πιο ψηλά και ήρθε ο βασιλιάς των δακτυλιδιών για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά».
Δείτε το βίντεο:
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