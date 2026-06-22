Αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Γιανακόπουλος πήγαν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ήρθε ο βασιλιάς των δακτυλιδιών για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

Αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Γιανακόπουλος πήγαν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ήρθε ο βασιλιάς των δακτυλιδιών για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά»

Ο Σέρβος προπονητής στάθηκε μπροστά από τον κόσμο που φώναζε το όνομά του και τους ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή

Αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Γιανακόπουλος πήγαν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ήρθε ο βασιλιάς των δακτυλιδιών για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά»
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Εν μέσω αποθέωσης από τους χιλιάδες οπαδούς του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο T-Center αποχώρησε από την παρουσίασή του ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια συνοδευόταν από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Βγαίνοντας από το lounge του γηπέδου όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και η συνέντευξη, στάθηκε μπροστά από τον κόσμο που φώναζε το όνομά του και τους ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή.

Μιλώντας στον κόσμο κατά την αποχώρησή τους από το γήπεδο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού, είσαστε αυτοί που μας δίνουν το κίνητρο για να πάμε ακόμα πιο ψηλά και ήρθε ο βασιλιάς των δακτυλιδιών για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά».

Δείτε το βίντεο:

6 ΣΧΟΛΙΑ

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