Australian Open: Η Κόκο Γκοφ ξέσπασε στη ρακέτα της μετά τον αποκλεισμό από την Σβιτολίνα, δείτε βίντεο

Η Αμερικανίδα ηττήθηκε από την Ελίνα Σβιτολίνα και αποχαιρέτησε το Australian Open στον προημιτελικό γύρο

Η Κόκο Γκοφ έκανε ένα πολύ κακό ματς στα προημιτελικά του Australian Open και ηττήθηκε από τη Ελίνα Σβιτολίνα με 6-1, 6-2 σε 59 λεπτά παιχνιδιού.

Μετά το ματς, η κάμερα την έπιασε πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια να έχει ένα ξέσπασμα και να χτυπάει πολλές φορές τη ρακέτα της στο πάτωμα.

Παρότι φάνηκε να προσπαθεί να ξεφύγει από τον φακό, η Αμερικανίδα δεν τα κατάφερε και το ξέσπασμά της έγινε viral στα social media.

