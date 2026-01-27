Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Australian Open: Η Κόκο Γκοφ ξέσπασε στη ρακέτα της μετά τον αποκλεισμό από την Σβιτολίνα, δείτε βίντεο
Australian Open: Η Κόκο Γκοφ ξέσπασε στη ρακέτα της μετά τον αποκλεισμό από την Σβιτολίνα, δείτε βίντεο
Η Αμερικανίδα ηττήθηκε από την Ελίνα Σβιτολίνα και αποχαιρέτησε το Australian Open στον προημιτελικό γύρο
Η Κόκο Γκοφ έκανε ένα πολύ κακό ματς στα προημιτελικά του Australian Open και ηττήθηκε από τη Ελίνα Σβιτολίνα με 6-1, 6-2 σε 59 λεπτά παιχνιδιού.
Μετά το ματς, η κάμερα την έπιασε πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια να έχει ένα ξέσπασμα και να χτυπάει πολλές φορές τη ρακέτα της στο πάτωμα.
Παρότι φάνηκε να προσπαθεί να ξεφύγει από τον φακό, η Αμερικανίδα δεν τα κατάφερε και το ξέσπασμά της έγινε viral στα social media.
Μετά το ματς, η κάμερα την έπιασε πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια να έχει ένα ξέσπασμα και να χτυπάει πολλές φορές τη ρακέτα της στο πάτωμα.
Παρότι φάνηκε να προσπαθεί να ξεφύγει από τον φακό, η Αμερικανίδα δεν τα κατάφερε και το ξέσπασμά της έγινε viral στα social media.
Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P— TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα