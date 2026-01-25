«Τρόλαρε» τους διαιτητές ο Αταμάν: Ζήτησε challenge για αντιαθλητικό φάουλ του Σλούκα, δείτε βίντεο
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε φάουλ στον Γιώργο Καλαϊτζάκη λίγα λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης με το Μαρούσι και ο Τούρκος τεχνικός ζήτησε να χρεωθεί αντιαθλητικό στον Σλούκα
Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο του αξιόμαχου Αμαρουσίου στο «Telekom Center Athens», επικρατώντας με 92-81 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 14-1.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, ο Εργκίν Άταμαν «τρόλαρε» τους διαιτητές ζητώντας challenge για αντιαθλητικό φάουλ εις βάρος του Κώστα Σλούκα.
Συγκεκριμένα, στα 4:22 για το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 82-66, ο Σλούκας σταμάτησε με φάουλ τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, με τον Άταμαν να ζητάει… αντιαθλητικό.
Μάλιστα, ο Τούρκος προπονητής ζήτησε challenge ώστε το φάουλ του αρχηγού των «πράσινων» να αναβαθμιστεί σε αντιαθλητικό!
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού χειροκρότησαν τον Εργκίν Άταμαν, ο οποίος, σύμφωνα με τη μετάδοση της ΕΡΤ, είχε ζητήσει αντιαθλητικό φάουλ νωρίτερα σε μαρκάρισμα του Πάπας στον Σλούκα που δεν δόθηκε.
