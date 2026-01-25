«Τρόλαρε» τους διαιτητές ο Αταμάν: Ζήτησε challenge για αντιαθλητικό φάουλ του Σλούκα, δείτε βίντεο
SPORTS
Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Μαρούσι Basket League Εργκίν Αταμάν

«Τρόλαρε» τους διαιτητές ο Αταμάν: Ζήτησε challenge για αντιαθλητικό φάουλ του Σλούκα, δείτε βίντεο

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε φάουλ στον Γιώργο Καλαϊτζάκη λίγα λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης με το Μαρούσι και ο Τούρκος τεχνικός ζήτησε να χρεωθεί αντιαθλητικό στον Σλούκα

«Τρόλαρε» τους διαιτητές ο Αταμάν: Ζήτησε challenge για αντιαθλητικό φάουλ του Σλούκα, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο του αξιόμαχου Αμαρουσίου στο «Telekom Center Athens», επικρατώντας με 92-81 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 14-1.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, ο Εργκίν Άταμαν «τρόλαρε» τους διαιτητές ζητώντας challenge για αντιαθλητικό φάουλ εις βάρος του Κώστα Σλούκα.

Συγκεκριμένα, στα 4:22 για το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 82-66, ο Σλούκας σταμάτησε με φάουλ τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, με τον Άταμαν να ζητάει… αντιαθλητικό.

Μάλιστα, ο Τούρκος προπονητής ζήτησε challenge ώστε το φάουλ του αρχηγού των «πράσινων» να αναβαθμιστεί σε αντιαθλητικό!

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού χειροκρότησαν τον Εργκίν Άταμαν, ο οποίος, σύμφωνα με τη μετάδοση της ΕΡΤ, είχε ζητήσει αντιαθλητικό φάουλ νωρίτερα σε μαρκάρισμα του Πάπας στον Σλούκα που δεν δόθηκε.

8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης