Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε τις απουσίες και νίκησε 92-81 το Μαρούσι, δείτε βίντεο

Στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός απλά διαχειρίστηκε το ματς, έφτασε την διαφορά στο +18 (84-66) στα μέσα του 4ου δεκαλέπτου και ουσιαστικά καθάρισε με την υπόθεση της νίκης χωρίς να δώσει κάποιο περιθώριο άλλης αντίδρασης από το Μαρούσι.ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η διαφορά ποιότητα και ταλέντου είναι τεράστια, παρά τις πάμπολλες και πρωτοκλασάτες απουσίες του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά όποτε χρειαζόταν οι παίκτες των «πρασίνων» έλεγχαν το ματς χωρίς να κινδυνεύσουν ουσιαστικά. Σ' ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε καλά ποσοστά με 20/32 δίποντα, 13/30 τρίποντα και 25 ασίστ για 9 λάθη.ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ουσιαστικά δεν υπήρξε ο παίκτης που έκανε την μεγάλη διαφορά καθώς λίγο-πολύ όλοι πρόσφεραν αναλογικά με τον χρόνο συμμετοχής τους, μοιράζοντας το σκοράρισμα.ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Και πάλι. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε ξεκάθαρος MVP ο Παναθηναϊκός κρατάει την παρουσία των περισσοτέρων παικτών. Με τις όποιες αδυναμίες.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τζόρνταν Κινγκ ο οποίος επιθετικά ήταν πολύ άστοχος καθώς είχε μόλις 1/8 εντός παιδιάς.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Σαλάς πραγματοποίησε πολύ καλό παιχνίδι με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ.ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Παναθηναϊκός είχε στο κλειστό του Αγίου Θωμά το Μαρούσι με 89-99.