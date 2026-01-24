Η Μπόρνμουθ 3-2 την Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις, εξάρα της Κόμο του Δουβίκα στην Τορίνο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Μπόρνμουθ 3-2 την Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις, εξάρα της Κόμο του Δουβίκα στην Τορίνο, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε στις νίκες 2-0 τη Γουλβς, η Τότεναμ 2-2 με τη Μπέρνλι, η Μπάγερν γνώρισε την πρώτη της ήττα 2-1 από την Άουγκσμπουργκ, η Ντόρτμουντ 3-0 στο Βερολίνο την Ουνιόν

Η Μπόρνμουθ 3-2 την Λίβερπουλ στις καθυστερήσεις, εξάρα της Κόμο του Δουβίκα στην Τορίνο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ και πλησίασε την Άρσεναλ στους 4 πόντους στη βαθμολογία της Premier League. Οι Πολίτες νίκησαν άνετα τη Γουλβς με 2-0. 

Η Λίβερπουλ συνέχισε το αρνητικό σερί της μέσα στο 2026 στο πρωτάθλημα, αφού ηττήθηκε με 3-2 από τη Μπόρνμουθ. Η Γουέστ Χαμ πήρε τρίποντο «ανάσα» 3-1 την Σάντερλαντ. 

Η Τότεναμ γλύτωσε την ήττα στο τέλος, ισοφάρισε σε 2-2 τη Μπέρνλι στο 90+5'.

Στη Bundesliga η Μπάγερν γνώρισε την πρώτη της ήττα και μάλιστα εντός έδρας, από την Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη με 2-1. Η Ντόρτμουντ πέρασε άνετα από την έδρα της Ουνιόν Βερολίνου με 3-0. 

Η Χόφενχαϊμ πήρε παραμάζωμα την Άιντραχτ με 3-1 μέσα στη Φρακφούρτη. 

Στη Serie A η Φιορεντίνα δεν μπόρεσε να συνεχίσει το σερί της, ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της από την Κάλιαρι. Η Κόμο με τον Δουβίκα να σκοράρει δύο γκολ διέλυσε με 6-0 την Τορίνο. 

Στη La Liga η Σεβίλλη του Αλμέιδα πήρε τεράστια βαθμολογική «ανάσα» αφού επικράτησε 2-1 με ανατροπή επί της Μπιλμπάο. Η Βαλένθια αύξησε το σερί της, πήρε τη ματσάρα, με 3-2 κόντρα στην Λεβάντε.

Premier League (23η αγωνιστική)

Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1 (14' Σάμερβιλ, 28' πεν. Μπόουεν, 43' Φερνάντες-82' Μπρόμπεϊ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2 (45' Τουανζέμπε, 76' Φόστερ-38' φαν ντε Φεν, 90'+ Ρομέρο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Μπράιτον 2-1 (72' Τσουκουέζε, 90'+ Γουίλσον-28' Αγιάρι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0 (8' Μαρμούς, 45'+ Σεμένιο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2 (26' Εβανίλσον, 33' Χιμένεζ, 90+5' Αντλί - 45+2' Φαν Ντάικ, 80' Σομποσλάι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 25/1

Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 25/1

Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 25/1

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ. 25/1

Έβερτον-Λιντς 26/1


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Άρσεναλ 50
Μάντσεστερ Σίτι 46 -23αγ.
Άστον Βίλα 43
Λίβερπουλ 36 -23αγ.
Μάντσεστερ Γ. 35
Τσέλσι 34
Φούλαμ 34 -23αγ.
Μπρέντφορντ 33
Νιούκαστλ 33
Σάντερλαντ 33 -23αγ.
Έβερτον 32
Μπράιτον 30-23αγ.
Μπόρνμουθ 30 -23αγ.
Κρίσταλ Πάλας 28
Τότεναμ 28 -23αγ.
Λιντς 25
Νότιγχαμ Φόρεστ 22
Γουέστ Χαμ 20 -23αγ.
Μπέρνλι 15 -23αγ.
Γουλβς 8 -23αγ.



Bundesliga (19η αγωνιστική)

Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο 0-0

Intense Hamburg Derby! | ST. PAULI - HAMBURGER SV | Highlights | Matchday 19 – Bundesliga 2025/26

Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ 1-2 (23' Ιτο-75' Τσάβες, 81' Μασένγκο)

Bayern’s FIRST DEFEAT – Augsburg’s Stunning Comeback! | FC BAYERN - FC AUGSBURG | Bundesliga


Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης 1-0 (37' Λούκας) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 1-3 (18' Καλιμουεντό-52' Μέρστεντ, 60' Καμπάκ, 65' Αμέντα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάιντς-Βόλφσμπουργκ 3-1 (68' Τίετζ, 73' Μπελ, 83' Αμίρι-3' Αμούρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Λειψία 0-3 (62' Μπακού, 68' Νούσα, 70' Ράουμ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 0-3 (10' Τσαν, 53' Σλότερμπεργκ, 83' Μπέιερ)

BVB Narrow The Gap At The Top! | UNION BERLIN - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | MD 19 – Bundesliga

Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη 25/01

Φράιμπουργκ-Κολωνία 25/01


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 50
Ντόρτμουντ 42
Χοφενχάιμ 36 -18αγ.
Λειψία 35 -18αγ.
Στουτγκάρδη 33 -18αγ.
Λεβερκούζεν 32 -18αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27
Φράιμπουργκ 24 -18αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 24 
Κολωνία 20 -18αγ.
Γκλάντμπαχ 20 -18αγ.
Βόλφσμπουργκ 19
Άουγκσμπουργκ 19
Αμβούργο 18
Βέρντερ Βρέμης 18 -18αγ.
Μάιντς 15
Ζανκτ Πάουλι 13
Χαϊντενχάιμ 13


La Liga (21η αγωνιστική)

Λεβάντε-Έλτσε 3-2 (50' Μαρτίνεθ, 68' Ντέλα, 90'+6' Ματούρο - 11' Ροντρίγκεζ, 90'+3' Μποαγιάρ)

LEVANTE UD 3 - 2 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Κλείσιμο
Ράγιο Βαγεκάνο-Οσασούνα 1-3 (59' Κις-38' Μπούντιμιρ, 90'+ Μουνιόθ, 90'+ Οσαμπέλα)

RAYO VALLECANO 1 - 3 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βαλένθια-Εσπανιόλ   3-2 (15' Ντούρο, 59' Κομέρ, 90'+ πεν. Ραματσάνι-55' Τέρατς, 80' Κοπέτε)

VALENCIA CF 3 - 2 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1 (42' Πέκε, 56' Άνταμς - 40' Ναβάρο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (47΄, 90+4΄πεν. Μπαπέ)

VILLARREAL CF 0 - 2 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 25/01
Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 25/01
Σοσιεδάδ-Θέλτα 25/01
Αλαβές-Μπέτις 25/01
Τζιρόνα-Χετάφε 26/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 51 -21αγ.
Μπαρτσελόνα 49
Βιγιαρεάλ 41
Ατλέτικο Μαδρίτης 41
Εσπανιόλ 34 -21αγ.
Μπέτις 32
Θέλτα 32
Οσασούνα 25 -21αγ.
Έλτσε 24 -21αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 24
Σεβίλλη 24 -21αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -21αγ.
Τζιρόνα 24
Βαλένθια 23 -21αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -21αγ.
Μαγιόρκα 21
Χετάφε 21
Αλαβές 19
Λεβάντε 17
Οβιέδο 13



Serie A (22η αγωνιστική)

Ίντερ-Πίζα 6-2 (39' πέν. Ζιελίνσκι, 41' Μαρτίνες, 45'+2' Εσπόζιτο, 82' Ντιμάρκο, 86' Μπονί, 90'+3' Μιχιταριάν - 11', 23' Μορέο)

INTER-PISA 6-2 | HIGHLIGHTS | Six-goal Inter roar back after early Moreo scare | Serie A 2025/26

Κόμο-Τορίνο 6-0 (8' Δουβίκας, 16' Μπατούρινα, 59' Ντα Κούνια, 76' Κακερέ)

COMO-TORINO 6-0 | HIGHLIGHTS | Fabregas Destroys Toro With Six | SERIE A 2025/26

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 1-2 ( 74' Μπρεσιανίνι - 31' Κιλικσόι, 47' Παλέστρα)

FIORENTINA-CAGLIARI 1-2 | HIGHLIGHTS | Palestra Shines at the Franchi | SERIE A 2025/26

Λέτσε-Λάτσιο 0-0


Σασουόλο-Κρεμονέζε 25/01
Αταλάντα-Πάρμα 25/01
Τζένοα-Μπολόνια 25/01
Γιουβέντους-Νάπολι 25/01
Ρόμα-Μίλαν 25/01
Βερόνα-Ουντινέζε 26/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Ίντερ 52 -22αγ.
Μίλαν 46
Νάπολι 43
Ρόμα 42
Κόμο 40 -22αγ.
Γιουβέντους 39
Αταλάντα 32
Μπολόνια 30
Λάτσιο 29 -22αγ.
Ουντινέζε 26
Κάλιαρι 25 -22αγ.
Σασουόλο 23
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Τορίνο 23 -22αγ.
Τζένοα 20
Λέτσε 18 -22αγ.
Φιορεντίνα 17 -22αγ.
Βερόνα 14
Πίζα 14 -22αγ.

