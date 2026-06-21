Τυνησία - Ιαπωνία 0-4: Σαρωτικοί «σαμουράι» που γλυκοκοιτάζουν την πρόκριση

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-djegz26tpbqp)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-djehk1nw6a5l)

Παρότι που στο 48' ο Τανάκα είχε μία ευκαιρία με σουτ έξω από την περιοχή, οι «σαμουράι» βρήκαν το γκολ στο 69ο λεπτό όταν ο Ουέντα βρήκε με εντυπωσιακή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας τον Ίτο ο οποίος με πλασέ σε τετ-α-τετ έκανε το 3-0. Ωστόσο επειδή στο τέλος για την πρόκριση από τους ομίλους μετρούν και τα γκολ, οι «νίντζα» δεν σταμάτησαν εκεί.Ο Σανό έκανε εξαιρετική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ουέντα με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο πορτιέρε ή στους αμυντικούς που προσπάθησαν να... σώσουν το 4-0 στο 83'.Με τη λήξη της αναμέτρησης, η Τυνησία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση καθώς αποκλείστηκε και μαθηματικά από την επόμενη φάση έχοντας αρνητικό ρεκόρ 9-1 μετά από δύο αγωνιστικές (!) ενώ η Ιαπωνία έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στον όμιλο, ανέβηκε στη 2η θέση και έμεινε ζωντανή για πρόκριση.