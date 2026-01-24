Τσιμίκας: «Μια ανάσα» από την επιστροφή στη Λίβερπουλ λέει ο Ρομάνο
Λίβερπουλ Κώστας Τσιμίκας Ρόμα

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η περίοδος του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα φτάνει στο τέλος της και ο Έλληνας μπακ επιστρέφει στη Λίβερπουλ

Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στη Λίβερπουλ βρίσκεται πλέον ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς οι εξελίξεις «τρέχουν» τις τελευταίες ώρες και ο Έλληνας μπακ πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Ρόμα.

Το έντονο ενδιαφέρον της Τότεναμ για τον Άντι Ρόμπερτσον και η θετική στάση του Σκωτσέζου αριστερού οπισθοφύλακα να μετακομίσει στο Λονδίνο, δημιουργούν ντόμινο που όπως όλα δείχνουν θα επηρεάσει και τον Σερραίο άσο.

Άλλωστε, από το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) κυκλοφόρησαν διάφορα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σκέψεις των ανθρώπων των ''Reds'' να επαναφέρουν τον 29χρονο στο «Άνφιλντ».

Βέβαια, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω, επικαλούμενος και πληροφορίες του Μπεν Τζέικομπς.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ήδη η Ρόμα έχει δώσει το «ΟΚ» για τον τερματισμό του δανεισμού του, ενώ η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να υποδεχθεί ξανά τον Έλληνα αμυντικό. Όλα αυτά φυσικά στην περίπτωση που κλείσει το deal του Ρόμπερτσον και εκείνος συνεχίσει στους «Spurs».

Πηγή: gazzeta.gr
