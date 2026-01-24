Εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τραυματίστηκε στο πόδι
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς Τραυματισμός

Εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τραυματίστηκε στο πόδι

«Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνω για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης», είπε χαρακτηριστικά

Εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τραυματίστηκε στο πόδι
12 ΣΧΟΛΙΑ
Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Μπακς που ηττήθηκαν με 100-102, αυτή τη φορά από τους Νάγκετς και η κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι περίπλοκη.

Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε στο τέλος στο πόδι, ενώ έδειξε τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια του ματς και ενός timeout (παρακολουθούσε από... απόσταση τον Ρίβερς) με την όλη στάση του.



Για το πρόβλημα που αποκόμισε στη γάμπα μίλησε μετά την αναμέτρηση και έδειξε πως πιστεύει πως θα μείνει για αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης. «Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνω για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης», ήταν τα λόγια του.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης