Εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τραυματίστηκε στο πόδι

«Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνω για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης», είπε χαρακτηριστικά
Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Μπακς που ηττήθηκαν με 100-102, αυτή τη φορά από τους Νάγκετς και η κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι περίπλοκη.
Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε στο τέλος στο πόδι, ενώ έδειξε τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια του ματς και ενός timeout (παρακολουθούσε από... απόσταση τον Ρίβερς) με την όλη στάση του.
Για το πρόβλημα που αποκόμισε στη γάμπα μίλησε μετά την αναμέτρηση και έδειξε πως πιστεύει πως θα μείνει για αρκετές εβδομάδες εκτός δράσης. «Θα κάνω αύριο μαγνητική, όμως πιστεύω ότι θα μου πουν πως πρέπει να μείνω για άλλες 4-6 εβδομάδες εκτός δράσης», ήταν τα λόγια του.
BREAKING: Giannis Antetokounmpo told the media postgame that he suffered a right calf strain & is expected to miss 4-6 weeks for the Milwaukee Bucks.— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 24, 2026
Did Giannis just play his final game in Milwaukee? 🤔
Get well soon, Giannis! 🙏 pic.twitter.com/kDsTORzbNU
