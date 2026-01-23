Επίσημο το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Νίκα
SPORTS
Παναθηναϊκός Γιώργος Νίκας

Επίσημο το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Νίκα

Ολοκληρώθηκε η παρουσία του 25χρονου μέσου στο «τριφύλλι» – Οι προτάσεις από την Super League και η επιθυμία του παίκτη για το εξωτερικό

Επίσημο το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Νίκα
Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα από τον Παναθηναϊκό απ' το απόγευμα της Παρασκευής (23/1) ο Γιώργος Νίκας, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον 25χρονο μέσο. Ο Νίκας δέχθηκε να «χαρίσει» τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με το «τριφύλλι» προκειμένου να μείνει ελεύθερος.

Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από Ατρόμητο, Παναιτωλικό, αλλά και την πρώην ομάδα του, τον Λεβαδειακό, όμως για την ώρα ο ίδιος έχει θέσει ως προτεραιότητά του μία μεταγραφή στο εξωτερικό. Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Νίκα.

Ο Γιώργος αποκτήθηκε το 2023 από τον Λεβαδειακό, παραμένοντας εκεί μία σεζόν υπό τη μορφή δανεισμού. Στον 1,5 χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 9 συμμετοχές.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης