Champions League: Ο Τζολάκης στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής

SPORTS
Κωνσταντίνος Τζολάκης Ολυμπιακός Champions League Λεβερκούζεν

Οι αποκρούσεις του Κωνσταντή Τζολάκη στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν του χάρισαν το βραβείο του MVP αλλά και μια θέση στην κορυφαία ενδεκάδα

Τεράστια διάκριση για τον Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού

Ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση στον αγώνα του Champions League με τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη και κέρδισε τον τίτλο του MVP! 

Παράλληλα η UEFA τον ανακοίνωσε και στην κορυφαία ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής. Ο Χανιώτης πορτιέρο ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας στα 18 παιχνίδια της αγωνιστικής.

Η κορυφαία 11αδα

Τζολάκης (Ολυμπιακός) - Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Γκούντερσεν (Μπόντο Γκλιμτ), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Τζαφαργκουλίγεφ (Καραμπάγκ) - Τουράμ (Γιουβέντους) - Σιμεόνε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Φερμίν Λόπεθ (Μπαρτσελόνα), Ναβάρο (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης) - Σουάρες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας)





