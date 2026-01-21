Με guest τις γάτες της Κωνσταντινούπολης διαφήμισε το ματς με την Γαλατά η Ατλέτικο Μαδρίτης, βίντεο
Η Γαλατά υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης για την 7η ημέρα του Champions League και οι γάτες της Πόλης είχαν την τιμητική τους

Με guest τις γάτες της Κωνσταντινούπολης διαφήμισε το ματς με την Γαλατά η Ατλέτικο Μαδρίτης, βίντεο
Στην 7η στροφή της League Phase του Champions League η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στις 19:45 στην Κωνσταντινούπολη την Γαλατάσαραϊ. 

Οι Ισπανοί είναι στην 10η θέση με 12 βαθμούς και κυνηγούν την είσοδό τους στην 8αδα που δίνει απευθείας πρόκριση στους "16'" ενώ οι Τούρκοι είναι 18οι με 9 βαθμούς και το πιθανότερο είναι να είναι στα playoffs. 

Η ομάδα της Μαδρίτης θέλοντας να διαφημίσει το παιχνίδι στα social media της επέλεξε ως guest κάποιες από τις εκατομμύρια γάτες που είναι το σήμα κατατεθέν της Πόλης. 

Της φωτογράφισαν δίπλα στην φανέλα της Ατλέτικο σε διάφορα σημεία της Πόλης και οι γάτες απλά έκλεψαν την παράσταση. 

