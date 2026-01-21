Η νίκη του Ολυμπιακού έφερε την Ελλάδα πιο κοντά στην 11η θέση: Πόσους βαθμούς θέλουν οι Πειραιώτες για να προκριθούν

Οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν τη Λεβερκούζεν με 2-0 στο Φάληρο και διατηρούν ελπίδες για τα νοκ άουτ του Champions League - Οι 11 ομάδες που έχουν κλείσει ήδη εισιτήριο για την επόμενη φάση





Η νίκη αυτή πρόσθεσε 400 βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας, η οποία έφτασε συνολικά τους 43.713, παραμένοντας στη 12η θέση αλλά μειώνοντας τη διαφορά από την 11η Πολωνία.







Μείωση της απόστασης από την Πολωνία Η ελληνική άνοδος στη βαθμολογία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Πολωνία δεν είχε εκπρόσωπο στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή βραδιά. Το ίδιο θα ισχύσει τόσο στα παιχνίδια της Τετάρτης στο Champions League όσο και σε αυτά της Πέμπτης στο Europa League, όπου η Ελλάδα έχει να προσδοκά βαθμούς από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.







Μετά τα τελευταία αποτελέσματα, η εικόνα της βαθμολογίας της UEFA διαμορφώνεται με την Τσεχία στη 10η θέση με 46.025 βαθμούς, την Πολωνία 11η με 44.469, την Ελλάδα 12η με 43.713, τη Δανία 13η με 39.231, τη Νορβηγία 14η με 38.988 και την Κύπρο 15η με 34.851.



Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια



10η ΘΕΣΗ



Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Σπουδαία βραδιά η χθεσινή για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο Φάληρο, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν της Λεβερκούζεν με 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και να χαρίζουν στην Ελλάδα πολύτιμους βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Την ίδια ώρα, βαθμούς στη βραδιά πήραν και άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία με τη μεγάλη νίκη της Μπόντο Γκλιμτ επί της Μάντσεστερ Σίτι και η Δανία με την ισοπαλία της Κοπεγχάγης απέναντι στη Νάπολι. Ωστόσο, οι σκανδιναβικές χώρες παραμένουν αρκετά πίσω από την Ελλάδα και δεν δείχνουν ικανές να απειλήσουν άμεσα τη θέση της.

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



11-12η ΘΕΣΗ



Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League





Δεύτερο τρίποντο για τον Ολυμπιακό στη League Phase Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πανηγύρισε το δεύτερο τρίποντό της στη League Phase του Champions League, φτάνοντας τους 8 βαθμούς μετά από 7 αγωνιστικές. Οι Πειραιώτες παραμένουν «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης, γνωρίζοντας ωστόσο ότι το έργο τους παραμένει εξαιρετικά δύσκολο.



Με βάση τα περσινά δεδομένα της διοργάνωσης, για να διατηρήσει ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί νίκη στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ, σε ένα ματς που αναμένεται να κρίνει τα πάντα.



Πόσοι βαθμοί απαιτούνται για τα νοκ άουτ Υπενθυμίζεται ότι στο νέο format του Champions League οι οκτώ πρώτες ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16», ενώ όσες τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση αγωνίζονται στα playoffs για τα εναπομείναντα εισιτήρια.



Την περσινή σεζόν, η 24η θέση εξασφάλισε πρόκριση με 11 βαθμούς, όσους συγκέντρωσαν η Μπριζ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, με τους Κροάτες να μένουν τελικά εκτός λόγω κριτηρίων ισοβαθμίας. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον μία ακόμη νίκη για να διεκδικήσει σοβαρά την είσοδό του στην 24άδα.



Η εικόνα της League Phase μετά το πρώτο πιάτο της 7ης αγωνιστικής Με την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους της 7ης αγωνιστικής, έντεκα από τις 24 ομάδες που θα συνεχίσουν σίγουρα στη διοργάνωση έχουν ήδη γίνει γνωστές. Η πρωτοπόρος Άρσεναλ είναι μέχρι στιγμής η μοναδική ομάδα που έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16», έχοντας κάνει το απόλυτο.



Παράλληλα, δέκα ακόμη ομάδες έχουν «κλειδώσει» τουλάχιστον μια θέση στην πρώτη 24άδα, ενώ Βιγιαρεάλ και Καϊράτ Αλμάτι έχουν τεθεί οριστικά εκτός συνέχειας.



Στη λίστα των ομάδων που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συνέχεια βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπάγερν Μονάχου, η Τότεναμ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Μάντσεστερ Σίτι, η Αταλάντα, η Ίντερ, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Λίβερπουλ.







Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:



Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Μπριζ (Βέλγιο) 1-4

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μονακό (Γαλλία) 6-1

Ίντερ (Ιταλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 1-3

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-2

Τότεναμ (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-0

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-1

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-0

Κοπεγχάγη (Δανία)-Νάπολι (Ιταλία) 1-1



Τετάρτη 21/1/26



Γαλατασαράι (Τουρκία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 19:45

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 19:45

Τσέλσι (Αγγλία)-Πάφος (Κύπρος) 22:00

Αταλάντα (Ιταλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 22:00

Γιουβέντους (Ιταλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 22:00



Η βαθμολογία του Champions League



1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*

4. Τότεναμ (15-7) 14

5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

6. Σπόρτινγκ (14-9) 13

7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

8. Αταλάντα (8-6) 13*

9. Ίντερ (13-7) 12

10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*

11. Λίβερπουλ (11-8) 12*

12. Ντόρτμουντ (19-15) 11

13. Νιούκαστλ (13-6) 10*

14. Τσέλσι (13-8) 10*

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*

16. Μαρσέιγ (11-8) 9*

17. Γιουβέντους (12-10) 9*

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*

19. Λεβερκούζεν (10-14) 9

20. Μονακό (8-14) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*

22. Ολυμπιακός (8-13) 8

23. Νάπολι (7-12) 8

24. Κοπεγχάγη (11-17) 8

25. Καραμπάγκ (10-13) 7*

26. Μπριζ (12-17) 7

27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

28. Μπενφίκα (6-8) 6*

29. Πάφος (4-9) 6*

30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*

31. Άγιαξ (7-19) 6

32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*

33. Άιντραχτ (8-16) 4*

34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1



* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.



Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής (28/01 22:00)



Άγιαξ – Ολυμπιακός

Άρσεναλ – Καϊράτ

Μονακό – Γιουβέντους

Αθλέτικ – Σπόρτινγκ

Ατλέτικο – Μπόντο Γκλιμτ

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Μπενφίκα – Ρεάλ

Ντόρτμουντ – Ίντερ

Μπριζ – Μαρσέιγ

Άιντραχτ – Τότεναμ

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Σίτι – Γαλατασαράι

Νάπολι – Τσέλσι

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ

Αϊντχόφεν – Μπάγερν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα