Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Super League 2: Μεταγραφή έκπληξη από τη Μαρκό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού φορ Αλεξάντερ Γιόχανσον
Super League 2: Μεταγραφή έκπληξη από τη Μαρκό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού φορ Αλεξάντερ Γιόχανσον
Μεταγραφική βόμβα από τη Μαρκό που ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο επιθετικό της πρωταθλήτριας Σουηδίας Μιάλμπι
Μία εντυπωσιακή κίνηση της Μαρκό βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα της Super League 2 και δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα play off που ξεκινούν σε λίγες ημέρες.
Η ομάδα των Μεσογείων ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Γιόχανσον, ο οποίος ήταν ο βασικός επιθετικός της Μιάλμπι (29 συμμετοχές, 10 γκολ) στην εντυπωσιακή φετινής της πορεία όπου και πανηγύρισε την (παρθενική) κατάκτηση του τίτλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρκό:
«Η ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ ανακοινώνει μια από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις στην ιστορία του συλλόγου, την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού Alexander Johansson. Πρόκειται για μια τεράστια υπέρβαση για τα δεδομένα της κατηγορίας, καθώς ο 30χρονος στράικερ έρχεται στην ομάδα μας απευθείας από την πρωταθλήτρια Σουηδίας, Mjällby AIF. Είναι αξιοσημείωτο πως ο Johansson εντάσσεται στο δυναμικό της Μαρκό προερχόμενος από έναν σύλλογο που την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League.
Ο Alexander Johansson διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο βιογραφικό με πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του σουηδικού ποδοσφαίρου. Ο ύψους 1,89μ. αριστεροπόδαρος επιθετικός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκολία τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα άκρα, μετρά συνολικά 133 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σουηδίας (Allsvenskan), έχοντας στο ενεργητικό του 22 τέρματα και 10 ασίστ. Την περσινή σεζόν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με 10 γκολ σε 29 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του δεινότητα.
Η μεταγραφή αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των υψηλών φιλοδοξιών της διοίκησης, καθώς ο παίκτης επέλεξε το πρότζεκτ της Μαρκό παρά το γεγονός ότι είχε στα χέρια του οικονομικά ανώτερες προτάσεις από συλλόγους της πρώτης κατηγορίας σε Τουρκία και Νότια Κορέα. Η έλευση ενός ποδοσφαιριστή αυτού του βεληνεκούς υπογραμμίζει τη θέληση της ομάδας μας να πρωταγωνιστήσει στα play offs που πλησιάζουν καθώς και να διεκδικήσει το μεγάλο της στόχο τη σεζόν 2026-2027.
Alexander, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Μαρκό!»
Η ομάδα των Μεσογείων ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεξάντερ Γιόχανσον, ο οποίος ήταν ο βασικός επιθετικός της Μιάλμπι (29 συμμετοχές, 10 γκολ) στην εντυπωσιακή φετινής της πορεία όπου και πανηγύρισε την (παρθενική) κατάκτηση του τίτλου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρκό:
«Η ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ ανακοινώνει μια από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις στην ιστορία του συλλόγου, την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού Alexander Johansson. Πρόκειται για μια τεράστια υπέρβαση για τα δεδομένα της κατηγορίας, καθώς ο 30χρονος στράικερ έρχεται στην ομάδα μας απευθείας από την πρωταθλήτρια Σουηδίας, Mjällby AIF. Είναι αξιοσημείωτο πως ο Johansson εντάσσεται στο δυναμικό της Μαρκό προερχόμενος από έναν σύλλογο που την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League.
Ο Alexander Johansson διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο βιογραφικό με πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του σουηδικού ποδοσφαίρου. Ο ύψους 1,89μ. αριστεροπόδαρος επιθετικός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκολία τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα άκρα, μετρά συνολικά 133 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σουηδίας (Allsvenskan), έχοντας στο ενεργητικό του 22 τέρματα και 10 ασίστ. Την περσινή σεζόν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με 10 γκολ σε 29 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του δεινότητα.
Η μεταγραφή αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των υψηλών φιλοδοξιών της διοίκησης, καθώς ο παίκτης επέλεξε το πρότζεκτ της Μαρκό παρά το γεγονός ότι είχε στα χέρια του οικονομικά ανώτερες προτάσεις από συλλόγους της πρώτης κατηγορίας σε Τουρκία και Νότια Κορέα. Η έλευση ενός ποδοσφαιριστή αυτού του βεληνεκούς υπογραμμίζει τη θέληση της ομάδας μας να πρωταγωνιστήσει στα play offs που πλησιάζουν καθώς και να διεκδικήσει το μεγάλο της στόχο τη σεζόν 2026-2027.
Alexander, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Μαρκό!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα