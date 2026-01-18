Ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν μετά το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Κάποιοι παίκτες κατέστρεψαν το σύστημά μας, είναι αργά για αλλαγές





Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες δεν μας προσφέρουν τίποτα , δεν μπορώ να βρω τη λύση εκείνοι πρέπει να τη βρουν»

«Είμαι ικανοποιημένος που όταν βρεθήκαμε στο -7, βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Με κάποιους παίκτες δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να πω κάποια ονόματα. Όλοι το είδαν. Μας λείπει ο Ναν. Επιθετικά έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω να επιστρέψει. Έχουμε πρόβλημα με τον Σλούκα ως μόνο δημιουργό. Δεν μπορώ να βρω την λύση. Οι παίκτες πρέπει να την βρουν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν όχι, κάποιοι θα πεθάνουν γιατί πρέπει να παίζουν 30 λεπτά» είπε ο Τούρκος.







