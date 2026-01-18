Ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν μετά το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Κάποιοι παίκτες κατέστρεψαν το σύστημά μας, είναι αργά για αλλαγές
Ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν μετά το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Κάποιοι παίκτες κατέστρεψαν το σύστημά μας, είναι αργά για αλλαγές
Έντονα παράπονα του Τούρκου προπονητή για ορισμένους παίκτες του τριφυλλιού μετά τη δύσκολη νίκη της ομάδας του στη Θεσσαλονίκη με 74-69 - Ο Σλούκας ξέφυγε από τα «πυρά» του Αταμάν
Έντονα παράπονα από την απόδοση κάποιων παικτών του Παναθηναϊκού εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν μετά το δύσκολο διπλό (69-74) κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Ο Τούρκος τεχνικός σημείωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι κάποιοι παίκτες κατέστρεψαν το σύστημα ενώ εκθείασε τον Κώστα Σλούκα.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Η ομάδα έκανε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο. Στο β’ ημίχρονο αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα με τα φάουλ. Είχαμε μηδενική προσφορά από κάποιους παίκτες. Το παιχνίδι ήρθε πολύ κοντά. Παίξαμε χωρίς τρεις παίκτες, τον Ναν, τον Μήτογλου και τον Ρογκαβόπουλο.
Ο Σλούκας έδειξε χαρακτήρα και έδωσε πάρα πολλά στην ομάδα. Με δική του συνεισφορά καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Η παρουσία κάποιων παικτών κατέστρεψε το σύστημα. Είναι αργά για αλλαγές. Περιμένουμε την επιστροφή των παικτών.
Ο Σλούκας είναι πάντοτε ηγέτης παρά το γεγονός πως έχει φτάσει στα 36 του χρόνια. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Είναι μεγάλος παίκτης. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για τους τραυματίες. Αύριο θα δούμε την κατάστασή τους, περιμένουμε την ενημέρωση του ιατρικού επιτελείου».
Νωρίτερα στην ΕΡΤ είχε δηλώσει πως οι παίκτες που δεν προσφέρουν πρέπει να βρουν τη λύση μόνοι τους.
«Είμαι ικανοποιημένος που όταν βρεθήκαμε στο -7, βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Με κάποιους παίκτες δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να πω κάποια ονόματα. Όλοι το είδαν. Μας λείπει ο Ναν. Επιθετικά έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω να επιστρέψει. Έχουμε πρόβλημα με τον Σλούκα ως μόνο δημιουργό. Δεν μπορώ να βρω την λύση. Οι παίκτες πρέπει να την βρουν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν όχι, κάποιοι θα πεθάνουν γιατί πρέπει να παίζουν 30 λεπτά» είπε ο Τούρκος.
Ο Τούρκος τεχνικός σημείωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι κάποιοι παίκτες κατέστρεψαν το σύστημα ενώ εκθείασε τον Κώστα Σλούκα.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Η ομάδα έκανε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο. Στο β’ ημίχρονο αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα με τα φάουλ. Είχαμε μηδενική προσφορά από κάποιους παίκτες. Το παιχνίδι ήρθε πολύ κοντά. Παίξαμε χωρίς τρεις παίκτες, τον Ναν, τον Μήτογλου και τον Ρογκαβόπουλο.
Ο Σλούκας έδειξε χαρακτήρα και έδωσε πάρα πολλά στην ομάδα. Με δική του συνεισφορά καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Η παρουσία κάποιων παικτών κατέστρεψε το σύστημα. Είναι αργά για αλλαγές. Περιμένουμε την επιστροφή των παικτών.
Ο Σλούκας είναι πάντοτε ηγέτης παρά το γεγονός πως έχει φτάσει στα 36 του χρόνια. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Είναι μεγάλος παίκτης. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για τους τραυματίες. Αύριο θα δούμε την κατάστασή τους, περιμένουμε την ενημέρωση του ιατρικού επιτελείου».
Νωρίτερα στην ΕΡΤ είχε δηλώσει πως οι παίκτες που δεν προσφέρουν πρέπει να βρουν τη λύση μόνοι τους.
Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες δεν μας προσφέρουν τίποτα , δεν μπορώ να βρω τη λύση εκείνοι πρέπει να τη βρουν»
«Είμαι ικανοποιημένος που όταν βρεθήκαμε στο -7, βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Με κάποιους παίκτες δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να πω κάποια ονόματα. Όλοι το είδαν. Μας λείπει ο Ναν. Επιθετικά έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω να επιστρέψει. Έχουμε πρόβλημα με τον Σλούκα ως μόνο δημιουργό. Δεν μπορώ να βρω την λύση. Οι παίκτες πρέπει να την βρουν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν όχι, κάποιοι θα πεθάνουν γιατί πρέπει να παίζουν 30 λεπτά» είπε ο Τούρκος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα