Ανάσα για Κολοσσό που πέρασε με το θριαμβευτικό 84-67 από τη Μύκονο, δείτε βίντεο

Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου Betsson με 84-67 για τη 15η αγωνιστική της GBL καλύπτοντας και τη διαφορά της ήττας του στον πρώτο γύρο