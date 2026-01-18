Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ανάσα για Κολοσσό που πέρασε με το θριαμβευτικό 84-67 από τη Μύκονο, δείτε βίντεο
Ανάσα για Κολοσσό που πέρασε με το θριαμβευτικό 84-67 από τη Μύκονο, δείτε βίντεο
Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου Betsson με 84-67 για τη 15η αγωνιστική της GBL καλύπτοντας και τη διαφορά της ήττας του στον πρώτο γύρο
«Διπλή» νίκη πανηγύρισε ο Κολοσσός H Hotels Collection στη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς νίκησε εκτός έδρας τη Μύκονο Betsson με 84-67 και παράλληλα κάλυψε τη διαφορά (-14) της ήττα του στον πρώτο γύρο στη Ρόδο. Πλέον οι Ροδίτες έχουν ρεκόρ 4-10 ενώ οι νεοφώτιστοι υποχώρησαν στο 6-8.
Οι φιλοξενούμενοι έλεγξαν τα ριμπάουντ (37 έναντι 31), βρήκαν λύσεις κοντά στο καλάθι ενώ εκμεταλλεύτηκαν τα 7 κλεψίματα τους έχοντας 10 παραπάνω πόντους στο αιφνιδιασμό. Κορυφαίος του γηπέδου ο Νίκος με 22 πόντους και 8 ασίστ, ενώ καλή παρουσία είχαν οι Μακ (22 πόντοι), Ακίν (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Γκαλβανίνι (13 πόντοι). Για τη Μύκονο Betsson πρώτο σκόρερ με 19 πόντους ήταν ο Κάναντι είχε όμως 6/13 σουτ, ενώ ακολούθησαν οι Μπριγκς και Άπλεμπι με 14 και 13 πόντους αντίστοιχα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfrqayteuogx)
Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα από το ξεκίνημα και κατάφεραν να προηγηθούν με με 17-13 στο 7' και 19-16 στη συνέχεια. Ωστόσο η ομάδα της Ρόδου τρέχοντας σερί 9-0 ανέτρεψε το σκορ και προσπέρασε με 25-19 στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες, ο Νίκολς συντήρησε το προβάδισμα του Κολοσσού, που έφτασε ως και το +14 στο 17' με τον Ρανλτ να διαμορφώνει το 27-41. Οι γηπεδούχοι μείωσαν (34-44) όμως οι Ρόδιοι πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 48-34.
Η Μύκονος Betsson άρχισε το δεύτερο μέρος με ένα γρήγορο 7-0 με τον Σκουλίδα να μειώνει σε 41-48 όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με επιμέρους 9-3 συντηρώντας έτσι το διψήφιο προβάδισμά τους. Μύκονος και Κολοσσός συνέχισαν να είναι άστοχοι στις επιθέσεις τους με τους γηπεδούχους να ρίχνουν εκ νέου τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, στο 33' με τον Άπλεμπι να κάνει το 53-62. Δύο τρίποντα από τους Νίκολς και Μακ και δύο καλάθια του Γκαλβανίνι, ανέβασαν πάλι τη διαφορά στους 17 πόντους (57-74), με τους φιλοξενούμενους να τη συντηρούν ως το τέλος. Μάλιστα με το τρίποντο του Γκαλβανίνι στην τελευταία τους κατοχή κατάφεραν να καλύψουν και τη διαφορά του πρώτου αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 34-48, 48-59, 67-84.
Οι φιλοξενούμενοι έλεγξαν τα ριμπάουντ (37 έναντι 31), βρήκαν λύσεις κοντά στο καλάθι ενώ εκμεταλλεύτηκαν τα 7 κλεψίματα τους έχοντας 10 παραπάνω πόντους στο αιφνιδιασμό. Κορυφαίος του γηπέδου ο Νίκος με 22 πόντους και 8 ασίστ, ενώ καλή παρουσία είχαν οι Μακ (22 πόντοι), Ακίν (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Γκαλβανίνι (13 πόντοι). Για τη Μύκονο Betsson πρώτο σκόρερ με 19 πόντους ήταν ο Κάναντι είχε όμως 6/13 σουτ, ενώ ακολούθησαν οι Μπριγκς και Άπλεμπι με 14 και 13 πόντους αντίστοιχα.
Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα από το ξεκίνημα και κατάφεραν να προηγηθούν με με 17-13 στο 7' και 19-16 στη συνέχεια. Ωστόσο η ομάδα της Ρόδου τρέχοντας σερί 9-0 ανέτρεψε το σκορ και προσπέρασε με 25-19 στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες, ο Νίκολς συντήρησε το προβάδισμα του Κολοσσού, που έφτασε ως και το +14 στο 17' με τον Ρανλτ να διαμορφώνει το 27-41. Οι γηπεδούχοι μείωσαν (34-44) όμως οι Ρόδιοι πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 48-34.
Η Μύκονος Betsson άρχισε το δεύτερο μέρος με ένα γρήγορο 7-0 με τον Σκουλίδα να μειώνει σε 41-48 όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με επιμέρους 9-3 συντηρώντας έτσι το διψήφιο προβάδισμά τους. Μύκονος και Κολοσσός συνέχισαν να είναι άστοχοι στις επιθέσεις τους με τους γηπεδούχους να ρίχνουν εκ νέου τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, στο 33' με τον Άπλεμπι να κάνει το 53-62. Δύο τρίποντα από τους Νίκολς και Μακ και δύο καλάθια του Γκαλβανίνι, ανέβασαν πάλι τη διαφορά στους 17 πόντους (57-74), με τους φιλοξενούμενους να τη συντηρούν ως το τέλος. Μάλιστα με το τρίποντο του Γκαλβανίνι στην τελευταία τους κατοχή κατάφεραν να καλύψουν και τη διαφορά του πρώτου αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 19-23, 34-48, 48-59, 67-84.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα