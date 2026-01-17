Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ενδιαφέρον της Μπόρνμουθ για Μανδά: Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με τη Λάτσιο
Ενδιαφέρον της Μπόρνμουθ για Μανδά: Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με τη Λάτσιο
Ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό, όμως ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό
Πριν λίγες ώρες στην Αγγλία αποκάλυψαν τις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ της Μπόρνμουθ και της Λάτσιο για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά με τη μορφή δανεισμού και υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 17,3 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση που επικαλούνται στην Αγγλία είναι πραγματική καθώς ο 24χρονος τερματοφύλακας είναι στην κορυφή της λίστας και μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά, χωρίς να υπάρχει οριστικό deal έως τώρα.
Ο αγγλικός σύλλογος απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον 26χρονο Τζόρτζε Πέτροβιτς από την Τσελσί αντί 29 εκατ. ευρώ όμως ο Σέρβος δεν έχει αφήσει ευχαριστημένους τους ανθρώπους του συλλόγου αφού μετά από 21 συμμετοχές έχει δεχθεί 40 γκολ.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν μία περίπτωση που στο κλαμπ παρακολουθούσαν στενά από το περασμένο καλοκαίρι και αποφάσισαν να κάνουν τη δική τους κίνηση προκειμένου να τον αποκτήσουν από τη στιγμή που το μέλλον του ήταν μακριά από τη Λάτσιο.
Η πρόταση της Μπόρνμουθ καλύπτει τα θέλω της Λάτσιο, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να έχουν μπει σε καλό δρόμο και να απομένει η συμφωνία των δύο συλλόγων.
Αυτό που απομένει είναι η «χρυσή τομή» στον τρόπο που θα γίνει η μετακίνηση.
Πρόκειται για μία win-win κατάσταση καθώς τα «κεράσια» θέλουν να βάλουν ανταγωνισμό στον «άσο» και ο Μανδάς να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Από εκεί και πέρα, παρότι έγινε… παρέλαση ονομάτων για τις ομάδες που θέλουν τον Μανδά, η Γιουβέντους και η Τορίνο έχουν μπει πιο δυναμικά στο κομμάτι της απόκτησής του όμως τη δεδομένη στιγμή, η Μπόρνμουθ είναι το μεγάλο φαβορί για να τον κάνει δικό της.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση που επικαλούνται στην Αγγλία είναι πραγματική καθώς ο 24χρονος τερματοφύλακας είναι στην κορυφή της λίστας και μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά, χωρίς να υπάρχει οριστικό deal έως τώρα.
Ο αγγλικός σύλλογος απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι τον 26χρονο Τζόρτζε Πέτροβιτς από την Τσελσί αντί 29 εκατ. ευρώ όμως ο Σέρβος δεν έχει αφήσει ευχαριστημένους τους ανθρώπους του συλλόγου αφού μετά από 21 συμμετοχές έχει δεχθεί 40 γκολ.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν μία περίπτωση που στο κλαμπ παρακολουθούσαν στενά από το περασμένο καλοκαίρι και αποφάσισαν να κάνουν τη δική τους κίνηση προκειμένου να τον αποκτήσουν από τη στιγμή που το μέλλον του ήταν μακριά από τη Λάτσιο.
Η πρόταση της Μπόρνμουθ καλύπτει τα θέλω της Λάτσιο, με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να έχουν μπει σε καλό δρόμο και να απομένει η συμφωνία των δύο συλλόγων.
Αυτό που απομένει είναι η «χρυσή τομή» στον τρόπο που θα γίνει η μετακίνηση.
Πρόκειται για μία win-win κατάσταση καθώς τα «κεράσια» θέλουν να βάλουν ανταγωνισμό στον «άσο» και ο Μανδάς να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.
Από εκεί και πέρα, παρότι έγινε… παρέλαση ονομάτων για τις ομάδες που θέλουν τον Μανδά, η Γιουβέντους και η Τορίνο έχουν μπει πιο δυναμικά στο κομμάτι της απόκτησής του όμως τη δεδομένη στιγμή, η Μπόρνμουθ είναι το μεγάλο φαβορί για να τον κάνει δικό της.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα