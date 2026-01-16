Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά
ΠΑΟΚ Κηφισιά Super League 1

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά

Η Super League έκανε δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά
Αναβλήθηκε και επίσημα λόγω Ευρώπης το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ, μετά από αίτημα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. 

Το παιχνίδι είχε οριστεί στη Νίκαια στις 25/1 αλλά ο ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή αφού  είναι ανάμεσα στα δύο πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά του παιχνίδια στο Europa League, με Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα (22/1) και Λυών στη Γαλλία (29/1).

Η ανακοίνωση της Λίγκας 

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.
