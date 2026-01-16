ΝΒΑ: Ο Άντονι Μπλακ έβαλε υποψηφιότητα για το κάρφωμα της χρονιάς - Έκανε «πόστερ» σχεδόν όλη την πεντάδα των Γκρίζλις
SPORTS
Το εντυπωσιακό καλάθι του Μπλακ εκτός από το να είναι υποψήφιο για «κάρφωμα της χρονιάς», έχει μια επιπλέον αξία καθώς σημειώθηκε σε αγώνα του ΝΒΑ που διεξήχθη στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βερολίνo

Ένα κάρφωμα που θα θυμάται για όλη του τη ζωή έκανε το ξημερώματα της Παρασκευής ο Άντονι Μπλάκ στον αγώνα των Ορλάντο Μάτζικ κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις.

Ο νεαρός σταρ των «μάγων» πήρε φόρα και κάρφωσε ανάμεσα σε τέσσερις παίχτες των «αρκούδων».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, με το σκορ να είναι στο 107-107, ο 21χρονος Μπλακ πήρε τη μπάλα λίγο πριν το κέντρο του γηπέδου, πάτησε γκάζι, σηκώθηκε ψηλά και κάρφωσε τη μπάλα παρά την προσπάθεια σχεδόν όλη της 5αδας των Γκρίζλις.



Το εντυπωσιακό καλάθι του Μπλακ εκτός από το να είναι υποψήφιο για «κάρφωμα της χρονιάς», έχει μια επιπλέον αξία καθώς σημειώθηκε σε αγώνα του ΝΒΑ που διεξήχθη στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βερολίνο.
