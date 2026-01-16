ΝΒΑ: Ο Άντονι Μπλακ έβαλε υποψηφιότητα για το κάρφωμα της χρονιάς - Έκανε «πόστερ» σχεδόν όλη την πεντάδα των Γκρίζλις

Το εντυπωσιακό καλάθι του Μπλακ εκτός από το να είναι υποψήφιο για «κάρφωμα της χρονιάς», έχει μια επιπλέον αξία καθώς σημειώθηκε σε αγώνα του ΝΒΑ που διεξήχθη στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βερολίνo