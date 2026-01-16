Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
ΝΒΑ: Ο Άντονι Μπλακ έβαλε υποψηφιότητα για το κάρφωμα της χρονιάς - Έκανε «πόστερ» σχεδόν όλη την πεντάδα των Γκρίζλις
ΝΒΑ: Ο Άντονι Μπλακ έβαλε υποψηφιότητα για το κάρφωμα της χρονιάς - Έκανε «πόστερ» σχεδόν όλη την πεντάδα των Γκρίζλις
Το εντυπωσιακό καλάθι του Μπλακ εκτός από το να είναι υποψήφιο για «κάρφωμα της χρονιάς», έχει μια επιπλέον αξία καθώς σημειώθηκε σε αγώνα του ΝΒΑ που διεξήχθη στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βερολίνo
Ένα κάρφωμα που θα θυμάται για όλη του τη ζωή έκανε το ξημερώματα της Παρασκευής ο Άντονι Μπλάκ στον αγώνα των Ορλάντο Μάτζικ κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις.
Ο νεαρός σταρ των «μάγων» πήρε φόρα και κάρφωσε ανάμεσα σε τέσσερις παίχτες των «αρκούδων».
Όπως φαίνεται στο βίντεο, με το σκορ να είναι στο 107-107, ο 21χρονος Μπλακ πήρε τη μπάλα λίγο πριν το κέντρο του γηπέδου, πάτησε γκάζι, σηκώθηκε ψηλά και κάρφωσε τη μπάλα παρά την προσπάθεια σχεδόν όλη της 5αδας των Γκρίζλις.
Το εντυπωσιακό καλάθι του Μπλακ εκτός από το να είναι υποψήφιο για «κάρφωμα της χρονιάς», έχει μια επιπλέον αξία καθώς σημειώθηκε σε αγώνα του ΝΒΑ που διεξήχθη στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βερολίνο.
Ο νεαρός σταρ των «μάγων» πήρε φόρα και κάρφωσε ανάμεσα σε τέσσερις παίχτες των «αρκούδων».
Όπως φαίνεται στο βίντεο, με το σκορ να είναι στο 107-107, ο 21χρονος Μπλακ πήρε τη μπάλα λίγο πριν το κέντρο του γηπέδου, πάτησε γκάζι, σηκώθηκε ψηλά και κάρφωσε τη μπάλα παρά την προσπάθεια σχεδόν όλη της 5αδας των Γκρίζλις.
DUNK OF THE YEAR?!!?! ANTHONY BLACK ON 4 GRIZZLIES 😳😳😳 pic.twitter.com/8QANj6pPUM— Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2026
Το εντυπωσιακό καλάθι του Μπλακ εκτός από το να είναι υποψήφιο για «κάρφωμα της χρονιάς», έχει μια επιπλέον αξία καθώς σημειώθηκε σε αγώνα του ΝΒΑ που διεξήχθη στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βερολίνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα