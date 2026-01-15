Euroleague: Η βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού μετά την ήττα στο Μόναχο
Euroleague Παναθηναϊκός Μπάγερν Μονάχου

Στο 13-9 και στην 8η θέση η ομάδα του Εργκίν Αταμάν

Με τον Αντρέας Ομπστ να ντύνεται... εκτελεστής στο φινάλε, η Μπάγερν επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Μόναχο και έτσι τον έριξε σε ρεκόρ 13-9 μετά από 22 αγωνιστικές της EuroLeague.

Στις ίδιες νίκες που βρίσκεται, δηλαδή και ο Ολυμπιακός με παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε που εκκρεμεί από τον 1ο γύρο.

Η 22η αγωνιστική

Τετάρτη 14/1

Παρτίζαν-Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15/1

Ντουμπάι-Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές-Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Η Κατάταξη

* Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6

Μονακό 14-7

Βαλένθια 14-7

Μπαρτσελόνα 14-7

* Φενέρμπαχτσε 13-7

* Ολυμπιακός 13-8

Ρεάλ Μαδρίτης 13-8

Παναθηναϊκός 13-9

Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9

Αρμάνι Μιλάνο 11-10

Ερυθρός Αστέρας 11-10

Βίρτους Μπολόνια 11-11

Ντουμπάι 10-12

Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13

Μπασκόνια 8-14

Μπάγερν Μονάχου 8-14

* Παρί 7-13

Βιλερμπάν 6-15

Αναντολού Εφές 6-16

Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί

Η 23η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές

19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια - Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 21/1

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε

