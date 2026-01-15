Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Euroleague: Η βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού μετά την ήττα στο Μόναχο
Στο 13-9 και στην 8η θέση η ομάδα του Εργκίν Αταμάν
Με τον Αντρέας Ομπστ να ντύνεται... εκτελεστής στο φινάλε, η Μπάγερν επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Μόναχο και έτσι τον έριξε σε ρεκόρ 13-9 μετά από 22 αγωνιστικές της EuroLeague.
Στις ίδιες νίκες που βρίσκεται, δηλαδή και ο Ολυμπιακός με παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε που εκκρεμεί από τον 1ο γύρο.
Η 22η αγωνιστική
Τετάρτη 14/1
Παρτίζαν-Ολυμπιακός 66-104
Πέμπτη 15/1
Ντουμπάι-Βίρτους Μπολόνια 72-80
Αναντολού Εφές-Μπασκόνια 75-89
Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78
21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρί-Μονακό
Παρασκευή 16/1
19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
Η Κατάταξη
* Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
Μονακό 14-7
Βαλένθια 14-7
Μπαρτσελόνα 14-7
* Φενέρμπαχτσε 13-7
* Ολυμπιακός 13-8
Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
Παναθηναϊκός 13-9
Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9
Αρμάνι Μιλάνο 11-10
Ερυθρός Αστέρας 11-10
Βίρτους Μπολόνια 11-11
Ντουμπάι 10-12
Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
Μπασκόνια 8-14
Μπάγερν Μονάχου 8-14
* Παρί 7-13
Βιλερμπάν 6-15
Αναντολού Εφές 6-16
Παρτίζαν 6-16
* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ - Παρί
Η 23η αγωνιστική
Τρίτη 20/1
19:15 Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ
19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές
19:45 Μονακό - Ερυθρός Αστέρας
21:00 Βιλερμπάν - Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια - Παρί
21:30 Μπαρτσελόνα - Ντουμπάι
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 21/1
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Φενέρμπαχτσε
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr