Μπαρτζώκας: «Πιστεύουμε στο ρόστερ μας, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωθούμε»

Ολυμπιακός πέρασε 104-66 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και συνέχισε με νίκη στη Euroleague. Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το ματς σχολίασε την εμφάνιση και μίλησε και για τη συνέχεια.

«Ήμασταν σοβαροί. Όσοι έπαιξαν είχαν έστω μια ασίστ. Ήμασταν πολύ καλοί για αυτή την Παρτίζαν. Παίξαμε καλά ως ομάδα. Ήμασταν πολύ καλοί για αυτή την Παρτίζαν. Δεν είχαν το κουράγιο και την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν. Πασάραμε τη μπάλα καλά, παίξαμε καλή άμυνα και σκοράραμε πολύ. Είναι μια εκτός έδρας νίκη και την εκτιμούμε.

Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα. Θα έχουμε τους Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς πίσω, ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιστρέφει. Πιστεύουμε στο ρόστερ μας. Έχουμε βαθύ ρόστερ και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωθούμε, ώστε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει».





