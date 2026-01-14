Μπαρτζώκας: «Πιστεύουμε στο ρόστερ μας, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωθούμε»
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Euroleague

Μπαρτζώκας: «Πιστεύουμε στο ρόστερ μας, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωθούμε»

Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζώκα για το άνετο πέρασμα του Ολυμπιακού από την έδρα της Παρτίζαν

Μπαρτζώκας: «Πιστεύουμε στο ρόστερ μας, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωθούμε»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός πέρασε 104-66 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και συνέχισε με νίκη στη Euroleague. 

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το ματς σχολίασε την εμφάνιση και μίλησε και για τη συνέχεια. 


Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα 

«Ήμασταν σοβαροί. Όσοι έπαιξαν είχαν έστω μια ασίστ. Ήμασταν πολύ καλοί για αυτή την Παρτίζαν. Παίξαμε καλά ως ομάδα. Ήμασταν πολύ καλοί για αυτή την Παρτίζαν. Δεν είχαν το κουράγιο και την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν. Πασάραμε τη μπάλα καλά, παίξαμε καλή άμυνα και σκοράραμε πολύ. Είναι μια εκτός έδρας νίκη και την εκτιμούμε.

Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα. Θα έχουμε τους Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς πίσω, ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιστρέφει. Πιστεύουμε στο ρόστερ μας. Έχουμε βαθύ ρόστερ και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να βελτιωθούμε, ώστε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει».


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης