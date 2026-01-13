Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Θρήνος στο παγκόσμιο σνόουμπορντ: Νεκρός σε χιονοστιβάδα ο Ολυμπιονίκης Ουέλι Κέστενχολτ
Ο 50χρονος Ελβετός θρύλος των extreme sports έχασε τη ζωή του στις Άλπεις – Η καριέρα του, το μετάλλιο στο Ναγκάνο και το μοιραίο ατύχημα στο Βαλέ.
Το χρονικό της τραγωδίας
Το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Κυριακή στην κοιλάδα Λοτσένταλ, στο καντόνι του Βαλέ. Ο Κέστενχολτ έκανε σνόουμπορντ μαζί με έναν φίλο του (που έκανε σκι), όταν μια χιονοστιβάδα ξεκίνησε από άγνωστη αιτία σε υψόμετρο 2.400 μέτρων.
Ο 50χρονος θάφτηκε κάτω από το χιόνι. Ο φίλος του κατάφερε να τον εντοπίσει και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο οργανισμός του δεν άντεξε και η Ελβετική Ομοσπονδία Σκι επιβεβαίωσε την Τρίτη την είδηση του θανάτου του.
Le snowboarder suisse Ueli Kestenholz, médaillé de bronze en slalom géant aux Jeux de Nagano en 1998, est mort, emporté par une avalanche dans le canton du Valais— L'Équipe (@lequipe) January 13, 2026
➡️ https://t.co/6sZh58Chhq pic.twitter.com/kV02LG7X0C
Das Wichtigste in Kürze 👉Der bekannte Snowboarder Ueli Kestenholz ist bei einem Lawinenunglück im Wallis gestorben.— Verein WIR - Christian Oesch (@verein_wir) January 13, 2026
Herzliches Beileid an die Trauer-Familie und alle lieben Bärgchutze, Freunde und Kammeraden.....
liebe Gruess
Chrigel Oesch
079 329 2448 pic.twitter.com/0iXPDvgrE9
Ένας θρύλος των χειμερινών σπορ
Ο Κέστενχολτ ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές του χώρου. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο γιγαντιαίο σλάλομ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο το 1998, στην πρώτη φορά που το σνόουμπορντ συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των Αγώνων. Αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής στο snowboardcross στα φημισμένα X-Games, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα extreme sports.
Μετά την αποχώρησή του από τον πρωταθλητισμό, συνέχισε τη δράση του ως επαγγελματίας στα extreme sports, συνδυάζοντας το σνόουμπορντ με το αλεξίπτωτο πλαγιάς (paragliding).
Olympic medalist snowboarder Ueli Kestenholz dead at 50 after being trapped in avalanche in Swiss Alps https://t.co/NS0z82C11U pic.twitter.com/IjspOOaPfQ— New York Post (@nypost) January 13, 2026
Οι τελευταίες αναρτήσεις του στο Instagram αποτύπωναν το πάθος του για τη φύση. Σε ένα πρόσφατο βίντεο όπου προσγειωνόταν με αλεξίπτωτο σε παγωμένες λίμνες κοντά στο Σεν Μόριτζ, είχε γράψει: «Για να απολαύσεις αυτές τις σπάνιες στιγμές που τα θαύματα της φύσης ευθυγραμμίζονται, πρέπει να είσαι έτοιμος να τα παρατήσεις όλα και να πας!».
