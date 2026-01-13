Θρήνος στο παγκόσμιο σνόουμπορντ: Νεκρός σε χιονοστιβάδα ο Ολυμπιονίκης Ουέλι Κέστενχολτ
SPORTS
Snowboard Χιονοστιβάδα Ελβετία Ουέλι Κέστενχολτ

Θρήνος στο παγκόσμιο σνόουμπορντ: Νεκρός σε χιονοστιβάδα ο Ολυμπιονίκης Ουέλι Κέστενχολτ

Ο 50χρονος Ελβετός θρύλος των extreme sports έχασε τη ζωή του στις Άλπεις – Η καριέρα του, το μετάλλιο στο Ναγκάνο και το μοιραίο ατύχημα στο Βαλέ.

Το παγκόσμιο σνόουμπορντ και ο ελβετικός αθλητισμός θρηνούν την απώλεια ενός πρωτοπόρου. Ο Ουέλι Κέστενχολτ, ο άνθρωπος που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον παρθενικό αγώνα σνόουμπορντ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών, αφού παγιδεύτηκε από χιονοστιβάδα στις ελβετικές Άλπεις.

Το χρονικό της τραγωδίας
Το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Κυριακή στην κοιλάδα Λοτσένταλ, στο καντόνι του Βαλέ. Ο Κέστενχολτ έκανε σνόουμπορντ μαζί με έναν φίλο του (που έκανε σκι), όταν μια χιονοστιβάδα ξεκίνησε από άγνωστη αιτία σε υψόμετρο 2.400 μέτρων.

Ο 50χρονος θάφτηκε κάτω από το χιόνι. Ο φίλος του κατάφερε να τον εντοπίσει και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο οργανισμός του δεν άντεξε και η Ελβετική Ομοσπονδία Σκι επιβεβαίωσε την Τρίτη την είδηση του θανάτου του.



Ένας θρύλος των χειμερινών σπορ
Ο Κέστενχολτ ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές του χώρου. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο γιγαντιαίο σλάλομ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο το 1998, στην πρώτη φορά που το σνόουμπορντ συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των Αγώνων. Αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής στο snowboardcross στα φημισμένα X-Games, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα extreme sports.

Κλείσιμο
Μετά την αποχώρησή του από τον πρωταθλητισμό, συνέχισε τη δράση του ως επαγγελματίας στα extreme sports, συνδυάζοντας το σνόουμπορντ με το αλεξίπτωτο πλαγιάς (paragliding).

«Έτοιμος να τα παρατήσεις όλα και να πας»
Οι τελευταίες αναρτήσεις του στο Instagram αποτύπωναν το πάθος του για τη φύση. Σε ένα πρόσφατο βίντεο όπου προσγειωνόταν με αλεξίπτωτο σε παγωμένες λίμνες κοντά στο Σεν Μόριτζ, είχε γράψει: «Για να απολαύσεις αυτές τις σπάνιες στιγμές που τα θαύματα της φύσης ευθυγραμμίζονται, πρέπει να είσαι έτοιμος να τα παρατήσεις όλα και να πας!».

Ο πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας Σκι, Πίτερ Μπάραντουν, εξέφρασε τα βαθιά συλλυπητήρια της αθλητικής κοινότητας στην οικογένεια του εκλιπόντος, χαρακτηρίζοντας τον Κέστενχολτ ως μια εμβληματική μορφή που ενέπνευσε γενιές αθλητών.

