Το αντίο του Εμπαπέ στον Τσάμπι Αλόνσο: «Θα σε θυμάμαι ως έναν προπονητή που ξέρει πολλά για το ποδόσφαιρο»
Ο Γάλλος αποχαιρέτησε τον προπονητή μέσω των social media - Τα μηνύματα των παικτών της Ρεάλ
Η αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης προκάλεσε αιφνιδιασμό στα αποδυτήρια, με τους ποδοσφαιριστές να ενημερώνονται για το τέλος της συνεργασίας μέσω της επίσημης ανακοίνωσης του συλλόγου. Παρά το σοκ, οι αντιδράσεις των παικτών δεν άργησαν, με αρκετούς να σπεύδουν να αποχαιρετήσουν δημόσια τον Βάσκο τεχνικό μέσω των κοινωνικών δικτύων.
Πρώτος αντέδρασε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Instagram εξέφρασε τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς τον προπονητή. «Ήταν σύντομο το διάστημα, αλλά ήταν χαρά μου να παίξω υπό τις οδηγίες σου και να μάθω από εσένα. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα. Θα σε θυμάμαι ως έναν προπονητή με ξεκάθαρες ιδέες και βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου. Καλή τύχη στο επόμενο βήμα σου», έγραψε ο Γάλλος σταρ.
Λίγο αργότερα ακολούθησε ο Αρντά Γκιουλέρ, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που έλαβε από τον Τσάμπι Αλόνσο. «Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα από την πρώτη στιγμή. Κάθε συζήτηση, κάθε λεπτομέρεια και κάθε απαίτηση με βοήθησαν να βελτιώσω το παιχνίδι μου και να φτάσω σε ανώτερο επίπεδο», ανέφερε, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη του προπονητή τον έκανε καλύτερο ποδοσφαιριστή.
Το κύμα αποχαιρετισμών συνεχίστηκε με τον Τσουαμενί, ο οποίος έκανε λόγο για «χαρά να μαθαίνει από έναν από τους καλύτερους», αλλά και με τον Χούισεν, που ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον του πρώην πλέον τεχνικού της ομάδας.
Ιδιαίτερη ήταν και η ανάρτηση του Ντάνι Θεμπάγιος, ο οποίος συνόδευσε το μήνυμά του με φωτογραφία αγκαλιά με τον Τσάμπι Αλόνσο. «Με την φιλοδοξία σου, το πάθος σου και τον τρόπο που βλέπεις το ποδόσφαιρο, σε περιμένουν μόνο μεγάλες επιτυχίες», έγραψε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ο τερματοφύλακας Αντρέι Λούνιν ευχαρίστησε τον προπονητή για τη συνεργασία τους, τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό τεχνικό που θα γνωρίσει πολλές επιτυχίες στο μέλλον.
