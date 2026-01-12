Τέλος ο Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ μετά την ήττα στο Clasico, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα

Η ήττα στον τελικό του Super Cup από την Μπαρτσελόνα έφερε το «διαζύγιο» με τον Βάσκο τεχνικό – Ο μέχρι πρότινος προπονητής της Β΄ομάδας αναλαμβάνει τα ηνία της πρώτης ομάδας





Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η «Βασίλισσα» αποχαιρέτησε τον Αλόνσο, τονίζοντας ότι θα παραμείνει για πάντα ένας θρύλος του συλλόγου:



Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης







Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των φίλων της Μαδρίτης, καθώς είναι θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και έχει πάντα εκπροσωπήσει τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.



Ο σύλλογός μας ευχαριστεί τον Τσάμπι Αλόνσο και ολόκληρη την τεχνική του ομάδα για τη δουλειά και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τους εύχεται καλή επιτυχία στο νέο στάδιο της ζωής τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση των Μερένγκες.





View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Η ώρα του Άλβαρο Αρμπελόα



Η διοίκηση του Φλορεντίνο Πέρεθ δεν έχασε χρόνο και ανακοίνωσε αμέσως τον διάδοχο. Ο



Κλείσιμο



Ως παίκτης, ο Αρμπελόα φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ από το 2009 έως το 2016, κατακτώντας 8 τίτλους, μεταξύ των οποίων δύο Champions League. Είναι μια προσωπικότητα που χαίρει απόλυτου σεβασμού στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και θεωρείται ο ιδανικός γνώστης του DNA του συλλόγου.



Η ανακοίνωση: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα θα είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας.



Ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν προπονητής της Καστίγια από τον Ιούνιο του 2025 και έχει περάσει ολόκληρη την προπονητική του καριέρα στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2020. Προπόνησε την ομάδα Under-14 A τη σεζόν 2020-2021, κατακτώντας το πρωτάθλημα, την ομάδα Under-16 τη σεζόν 2021-2022 και την ομάδα Under-19 από το 2022 έως το 2025. Ως προπονητής των Under-19, κατέκτησε το τρεμπλ τη σεζόν 2022-2023 (Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ισπανίας και Champions Cup), καθώς και το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-2025.



Σε μια κίνηση που δεν εξέπληξε κανέναν, η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τσάμπι Αλόνσο . Παρά το γεγονός ότι ο Βάσκος τεχνικός φαινόταν να έχει σταθεροποιήσει την κατάσταση στα αποδυτήρια, η ήττα στον τελικό του ισπανικού Super Cup από την αιώνια αντίπαλο, Μπαρτσελόνα, οδήγησε τις δύο πλευρές σε «διαζύγιο» κοινή συναινέσει.Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η «Βασίλισσα» αποχαιρέτησε τον Αλόνσο, τονίζοντας ότι θα παραμείνει για πάντα ένας θρύλος του συλλόγου:«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του συλλόγου και του Τσάμπι Αλόνσο, αποφασίστηκε να τερματιστεί η θητεία του ως προπονητής της πρώτης ομάδας.Ο Τσάμπι Αλόνσο θα έχει πάντα την αγάπη και τον θαυμασμό όλων των φίλων της Μαδρίτης, καθώς είναι θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και έχει πάντα εκπροσωπήσει τις αξίες του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι πάντα το σπίτι του.Ο σύλλογός μας ευχαριστεί τον Τσάμπι Αλόνσο και ολόκληρη την τεχνική του ομάδα για τη δουλειά και την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τους εύχεται καλή επιτυχία στο νέο στάδιο της ζωής τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση των Μερένγκες.Η διοίκηση του Φλορεντίνο Πέρεθ δεν έχασε χρόνο και ανακοίνωσε αμέσως τον διάδοχο. Ο Άλβαρο Αρμπελόα, μέχρι πρότινος προπονητής της β΄ ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια, είναι ο νέος τεχνικός της πρώτης ομάδας.Ο Αρμπελόα έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στις ακαδημίες της Ρεάλ από το 2020. Κορυφαία του στιγμή ήταν το τρεμπλ με την U19 (Juvenil A) τη σεζόν 2022-2023, ενώ φέτος άφησε τη δεύτερη ομάδα (Καστίγια) στην 4η θέση, εντός των πλέι-οφ ανόδου.Ως παίκτης, ο Αρμπελόα φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ από το 2009 έως το 2016, κατακτώντας 8 τίτλους, μεταξύ των οποίων δύο Champions League. Είναι μια προσωπικότητα που χαίρει απόλυτου σεβασμού στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και θεωρείται ο ιδανικός γνώστης του DNA του συλλόγου.Η ανακοίνωση: «Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Άλβαρο Αρμπελόα θα είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας.Ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν προπονητής της Καστίγια από τον Ιούνιο του 2025 και έχει περάσει ολόκληρη την προπονητική του καριέρα στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2020. Προπόνησε την ομάδα Under-14 A τη σεζόν 2020-2021, κατακτώντας το πρωτάθλημα, την ομάδα Under-16 τη σεζόν 2021-2022 και την ομάδα Under-19 από το 2022 έως το 2025. Ως προπονητής των Under-19, κατέκτησε το τρεμπλ τη σεζόν 2022-2023 (Πρωτάθλημα, Κύπελλο Ισπανίας και Champions Cup), καθώς και το πρωτάθλημα τη σεζόν 2024-2025.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Άλβαρο Αρμπελόα αποτέλεσε μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Υπερασπίστηκε τη φανέλα μας από το 2009 έως το 2016, σε 238 επίσημους αγώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατέκτησε 8 τρόπαια: 2 Κύπελλα Πρωταθλητριών Ευρώπης, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Σούπερ Καπ UEFA, 1 πρωτάθλημα LaLiga, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 1 Ισπανικό Σούπερ Καπ.



Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο Άλβαρο Αρμπελόα ήταν επίσης μέρος μιας ιστορικής εποχής, κατά την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική και δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2008 και 2012). Κατέγραψε συνολικά 56 συμμετοχές.»



Ο Αρμπελόα καλείται πλέον να διαχειριστεί μια κρίσιμη καμπή της σεζόν, με στόχο να επαναφέρει τη Ρεάλ στον δρόμο των επιτυχιών σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.