Στην τελική ευθεία για Άλεξ Κραλ ο Παναθηναϊκός: «Κλείνει» το deal με Ουνιόν Βερολίνου
SPORTS
Παναθηναϊκός Άλεξ Κραλ

Στην τελική ευθεία για Άλεξ Κραλ ο Παναθηναϊκός: «Κλείνει» το deal με Ουνιόν Βερολίνου

Συμφωνία με τον 28χρονο Τσέχο διεθνή χαφ αποκαλύπτουν δημοσιεύματα απο την Γερμανία

Στην τελική ευθεία για Άλεξ Κραλ ο Παναθηναϊκός: «Κλείνει» το deal με Ουνιόν Βερολίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός πατάει «γκάζι» στον μεταγραφικό του σχεδιασμό, έχοντας βάλει στην τελική ευθεία την μεταγραφή ενός παίκτη με πλούσιο βιογραφικό στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Σύμφωνα δημοσίευμα του γερμανικού kicker, οι «πράσινοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου.

Το προφίλ ενός «πολυεργαλείου»

Ο 28χρονος Τσέχος μέσος (48 φορές διεθνής) έχει μπεί στο στόχαστρο των ανθρώπων του «Τριφυλλιού», καθώς συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που έλειπαν από τον άξονα. Ο Κραλ μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια τόσο ως αμυντικός μέσος («6») όσο και ως εσωτερικός χαφ («8»), προσφέροντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης.

Με θητεία σε Γουέστ Χαμ, Σάλκε, Εσπανιόλ και Σπάρτακ Μόσχας, ο Κραλ διαθέτει την εμπειρία για να ηγηθεί στη μεσαία γραμμή.

Το συμβόλαιό του με την Ουνιόν έληγε το καλοκαίρι, γεγονός που διευκόλυνε τις επαφές. Οι δύο σύλλογοι, μαζί με την πλευρά του παίκτη, έχουν βρει κοινό σημείο επαφής και η μεταγραφή αναμένεται να επισημοποιηθεί εντός της εβδομάδας.

Παρά την διαφαινόμενη έλευση του Κραλ, ο Παναθηναϊκός παραμένει ενεργός στο παζάρι. Η υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο παραμένει σε πρώτο πλάνο, με την οριστική κατάληξη να αναμένεται εντός των επόμενων 48 ωρών.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης