Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Στην τελική ευθεία για Άλεξ Κραλ ο Παναθηναϊκός: «Κλείνει» το deal με Ουνιόν Βερολίνου
Στην τελική ευθεία για Άλεξ Κραλ ο Παναθηναϊκός: «Κλείνει» το deal με Ουνιόν Βερολίνου
Συμφωνία με τον 28χρονο Τσέχο διεθνή χαφ αποκαλύπτουν δημοσιεύματα απο την Γερμανία
Ο Παναθηναϊκός πατάει «γκάζι» στον μεταγραφικό του σχεδιασμό, έχοντας βάλει στην τελική ευθεία την μεταγραφή ενός παίκτη με πλούσιο βιογραφικό στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Σύμφωνα δημοσίευμα του γερμανικού kicker, οι «πράσινοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Άλεξ Κραλ από την Ουνιόν Βερολίνου.
Το προφίλ ενός «πολυεργαλείου»
Ο 28χρονος Τσέχος μέσος (48 φορές διεθνής) έχει μπεί στο στόχαστρο των ανθρώπων του «Τριφυλλιού», καθώς συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που έλειπαν από τον άξονα. Ο Κραλ μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια τόσο ως αμυντικός μέσος («6») όσο και ως εσωτερικός χαφ («8»), προσφέροντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης.
Με θητεία σε Γουέστ Χαμ, Σάλκε, Εσπανιόλ και Σπάρτακ Μόσχας, ο Κραλ διαθέτει την εμπειρία για να ηγηθεί στη μεσαία γραμμή.
Το συμβόλαιό του με την Ουνιόν έληγε το καλοκαίρι, γεγονός που διευκόλυνε τις επαφές. Οι δύο σύλλογοι, μαζί με την πλευρά του παίκτη, έχουν βρει κοινό σημείο επαφής και η μεταγραφή αναμένεται να επισημοποιηθεί εντός της εβδομάδας.
Παρά την διαφαινόμενη έλευση του Κραλ, ο Παναθηναϊκός παραμένει ενεργός στο παζάρι. Η υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο παραμένει σε πρώτο πλάνο, με την οριστική κατάληξη να αναμένεται εντός των επόμενων 48 ωρών.
Το προφίλ ενός «πολυεργαλείου»
Ο 28χρονος Τσέχος μέσος (48 φορές διεθνής) έχει μπεί στο στόχαστρο των ανθρώπων του «Τριφυλλιού», καθώς συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που έλειπαν από τον άξονα. Ο Κραλ μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια τόσο ως αμυντικός μέσος («6») όσο και ως εσωτερικός χαφ («8»), προσφέροντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης.
Με θητεία σε Γουέστ Χαμ, Σάλκε, Εσπανιόλ και Σπάρτακ Μόσχας, ο Κραλ διαθέτει την εμπειρία για να ηγηθεί στη μεσαία γραμμή.
Το συμβόλαιό του με την Ουνιόν έληγε το καλοκαίρι, γεγονός που διευκόλυνε τις επαφές. Οι δύο σύλλογοι, μαζί με την πλευρά του παίκτη, έχουν βρει κοινό σημείο επαφής και η μεταγραφή αναμένεται να επισημοποιηθεί εντός της εβδομάδας.
Παρά την διαφαινόμενη έλευση του Κραλ, ο Παναθηναϊκός παραμένει ενεργός στο παζάρι. Η υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο παραμένει σε πρώτο πλάνο, με την οριστική κατάληξη να αναμένεται εντός των επόμενων 48 ωρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα