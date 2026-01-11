Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Απολαυστική ΑΕΚ, 90-65 την Μύκονο με ηγέτες Γκρέι και Μπάρτλεϊ, δείτε βίντεο
Απολαυστική ΑΕΚ, 90-65 την Μύκονο με ηγέτες Γκρέι και Μπάρτλεϊ, δείτε βίντεο
Η εξαιρετική ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να επικρατήσει με 90-65 της Μυκόνου σε κεκλεισμένων των θυρών ματς στη SUNEL Arena - Κορυφαίοι Μπάρτλεϊ και Γκρέι
Με νίκη συνέχισε την πορεία της στη Stoiximan GBL η ΑΕΚ. Η Ένωση ήταν εντυπωσιακή στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Μυκόνου με 90-65 σε κεκλεισμένων των θυρών ματς που έγινε στη SUNEL Arena για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στη δράση για την ΑΕΚ επέστρεψε και ο Κουζμίνσκας, που είχε να παίξει από το ματς με τον Ολυμπιακό.
Δεν αγωνίστηκαν ο Νάναλι που προφυλάχθηκε και ο Κατσίβελης λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Ο Σάκοτα 1:30 για το τέλος έριξε στο ματς τον Μπιλιώνη, παιδί της Ακαδημίας και της ομάδας των Εφήβων.
Για την ομάδα του Σάκοτα ο Γκρέι τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 15 με 7 ασίστ . Ο Φλιώνης είχε 10 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Αρμς μέτρησε 12 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα για το σύνολο του Ζιάγκου ο Μπριγκς είχε 14 πόντους.
ΑΕΚ - Μύκονος: Το ματς
O Γκρέι μπήκε κεφάτος στο ματς και με τους πέντε πόντους του, έκανε το 7-2 για την ΑΕΚ στο 3'. Ο Σκουλίδας με τρίποντο από τις 45 μοίρες έκανε το 11-7 για τη Μύκονο στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Γκρέι έφτασε τους 9 πόντους γρήγορα για να κάνει το 15-7 πριν το timeout. Τελικά ο power forward της Βασίλισσας τελείωσε την περίοδο με 13 ποντους και το δεκάλεπτο στο 26-16.
Η ΑΕΚ πάτησε γκάζι στη δεύτερη περίοδο και ξέφυγε με 35-21 χάρη σε δύο βολές του Χαραλαμπόπουλου. Με τον Μπριγκς να φτάνει τους 10 πόντους, η Μύκονος μείωσε σε 41-32, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Μπριγκς σκόραρε ξανά για το 41-34 αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Μπιλλής και ο Γκαμπλ έκαναν το 44-43 στο ημίχρονο για την ομάδα του Ζιάγκου.
Με το τρίποντο του Σκουλίδα η Μύκονος πέρασε μπροστά για το 44-46 στο 22'. O Ρέι με νέο τρίποντο έκανε το 44-49 για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για τρεις και έκανε το 51-49 στα μέσα της περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και με τρίποντο έγραψε το 56-49 στο 26'. Ο ίδιος παίκτης συνέχισε να το βλέπει σαν βαρέλι στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραρε για το 59-49.
Με δύο βολές του Χαραλαμπόπουλου η ΑΕΚ έφυγε με 69-54 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Στη συνέχεια η Ένωση έλεγξε απόλυτα το ματς και έφτασε στην 9η νίκη της στο ελληνικό πρωτάθλημα με κορυφαίους τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ.
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 44-43, 67-54, 90-65
Ο MVP: Ο Γκρέι τελείωσε το ματς με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, όντας ο κορυφαίος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπριγκς είχε 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά δεν έφτανε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 9 ριμπάουντ του Αρμς.
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 21 (1), Σκορδίλης 6, Φλιώνης 10 (2), Μπάρτλεϊ 15 (3), Άρμς 12 (1), Λεκαβίτσιους 7 (2), Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας 12 (3), Χαραλαμπόπουλος 7 (1), Μπηλιώνης.
Δεν αγωνίστηκαν ο Νάναλι που προφυλάχθηκε και ο Κατσίβελης λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Ο Σάκοτα 1:30 για το τέλος έριξε στο ματς τον Μπιλιώνη, παιδί της Ακαδημίας και της ομάδας των Εφήβων.
Για την ομάδα του Σάκοτα ο Γκρέι τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 15 με 7 ασίστ . Ο Φλιώνης είχε 10 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Αρμς μέτρησε 12 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα για το σύνολο του Ζιάγκου ο Μπριγκς είχε 14 πόντους.
ΑΕΚ - Μύκονος: Το ματς
O Γκρέι μπήκε κεφάτος στο ματς και με τους πέντε πόντους του, έκανε το 7-2 για την ΑΕΚ στο 3'. Ο Σκουλίδας με τρίποντο από τις 45 μοίρες έκανε το 11-7 για τη Μύκονο στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Γκρέι έφτασε τους 9 πόντους γρήγορα για να κάνει το 15-7 πριν το timeout. Τελικά ο power forward της Βασίλισσας τελείωσε την περίοδο με 13 ποντους και το δεκάλεπτο στο 26-16.
Η ΑΕΚ πάτησε γκάζι στη δεύτερη περίοδο και ξέφυγε με 35-21 χάρη σε δύο βολές του Χαραλαμπόπουλου. Με τον Μπριγκς να φτάνει τους 10 πόντους, η Μύκονος μείωσε σε 41-32, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Μπριγκς σκόραρε ξανά για το 41-34 αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Μπιλλής και ο Γκαμπλ έκαναν το 44-43 στο ημίχρονο για την ομάδα του Ζιάγκου.
Με το τρίποντο του Σκουλίδα η Μύκονος πέρασε μπροστά για το 44-46 στο 22'. O Ρέι με νέο τρίποντο έκανε το 44-49 για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για τρεις και έκανε το 51-49 στα μέσα της περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και με τρίποντο έγραψε το 56-49 στο 26'. Ο ίδιος παίκτης συνέχισε να το βλέπει σαν βαρέλι στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραρε για το 59-49.
Με δύο βολές του Χαραλαμπόπουλου η ΑΕΚ έφυγε με 69-54 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Στη συνέχεια η Ένωση έλεγξε απόλυτα το ματς και έφτασε στην 9η νίκη της στο ελληνικό πρωτάθλημα με κορυφαίους τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ.
Τα δεκάλεπτα: 26-16, 44-43, 67-54, 90-65
Ο MVP: Ο Γκρέι τελείωσε το ματς με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, όντας ο κορυφαίος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπριγκς είχε 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά δεν έφτανε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 9 ριμπάουντ του Αρμς.
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 21 (1), Σκορδίλης 6, Φλιώνης 10 (2), Μπάρτλεϊ 15 (3), Άρμς 12 (1), Λεκαβίτσιους 7 (2), Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας 12 (3), Χαραλαμπόπουλος 7 (1), Μπηλιώνης.
ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 1, Μουρ 2, Ρέι 5 (1), Σκουλίδας 11 (3), Μπριγκς 14, Καββαδάς 4, Γερομιχαλός 5 (1), Μπιλλής 3 (1), Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 2, Κάναντι 11 (2), Γκαμπλ 7 (1).
Πηγή:www.gazzetta.gr
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα